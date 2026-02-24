In memoriam: Zlatibor Zlaja Kovjanić (1953. – 2026.)

Bio je početkom 1994. godine jedan od osnivača Triatlon kluba „Tamiš”; izabran je za potpredsednika kluba, u čijem je radu i uspesima ostavio snažan lični pečat.

Više puta je bio državni prvak u svojoj kategoriji – Olimpijskom triatlonu; uz to, po jednom prvak i vicešampion Balkana u toj disciplini. U austrijskom gradu Sent Peltenu je 2010. i 2011. godine završio dve trke polučeličnog triatlona. U Barseloni je 2011, na čuvenoj „Ajronmen” trci, stigao na cilj kao treći u svojoj kategoriji na distancama od 3.800 metara plivanja, 180 kilometara vožnje bicikla i 42 kilometra trčanja.

Kao vrsni inženjer proslavio se konstruisanjem i izradom aluminijumskih ramova za bicikle, koji su postali poznati brend na putevima u zemlji i inostranstvu. Tenis je bio još jedna njegova velika ljubav: osvojio je preko 60 trofeja u okviru veteranske ITF asocijacije.

Zlatko je odrastao u skijaškoj porodici; njegov otac Vojin bio je jedan od osnivača PD „Jelenak”: sigurno će Pančevo Zlaju pamtiti kao jednog od najmlađih članova ekipe pionira skijanja na ovim prostorima. Zajedno sa ostalim znamenitim Pančevcima, već krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog veka trasirao je staze na čuvenoj Popovoj Šapci: tamo su godinama stasavale generacije pančevačkih skijaša.

Zlaja je još kao vrlo mali pokazivao izuzetan talenat za skijanje i ubrzo je sa svojim bratom Lazom počeo da se u slalomu i veleslalomu takmiči u mlađim kategorijama na Brezovici, Kopaoniku… Skijanje je bilo jedna od njegovih najvećih sportskih ljubavi. Njegov stil, brzina i neponovljiva spretnost nikoga nisu ostavljali ravnodušnim.

Poslednjih decenija je postao poznat kao najbolji organizator skupova po najvećim skijaškim centrima Evrope, gde je dolazio ogroman broj ljudi najrazličitijih uverenja i sklonosti iz Pančeva i celog regiona. Ujedinio ih je! Bio je sjajan učitelj i veliki skijaški uzor, motivator, jedan od retkih Pančevaca ski-trkača, kao i odličan hokejaš: generacije ga pamte po mečevima koje je „rešavao” golovima i asistencijama „Kod tri šerpe”.

Zlaja je neizostavan deo sportske istorije našeg grada. Svi koji su imali sreću i privilegiju da mu budu savremenici upamtiće njegovu neiscrpnu energiju i negovaće sportske, ljudske vrednosti koje im je usadio.

Zlatibor Kovjanić će biti sahranjen danas u 14 sati na Starom pravoslavnom groblju. Neka mu je večna slava i hvala mu!

(Pančevac / S. T.)