Dečiji maskenbal u Vojlovici oživeo stare slovačke običaje

U naselju Vojlovica održan je tradicionalni dečiji maskenbal u organizaciji Slovačko kulturno-prosvetnog društva „Đetvan“. Uz šarene kostime, igru i muziku, najmlađi su još jednom oživeli stare slovačke običaje kojima se ispraća zima i dočekuje proleće.

Ova manifestacija već godinama okuplja najmlađe i njihove roditelje u duhu starih slovačkih običaja. Kao i svakog februara, sala je bila ispunjena smehom, bojama i maštovitim kostimima. Devojčice su se pretvarale u princeze i vile, dečaci u superheroje, gusare i hrabre junake, a nije nedostajalo ni originalnih i duhovitih maski koje su izazvale oduševljenje publike.

Ovaj maskenbal potekao je iz tradicije kojom se simbolično ispraća zima i dočekuje proleće. Upravo zato, manifestacija ima poseban značaj – osim zabave, čuva i neguje kulturno nasleđe slovačke zajednice.

Još jedan uspešno organizovan maskenbal potvrdio je da ova tradicija u Vojlovici živi punim sjajem i da svake godine okuplja sve veći broj učesnika, najavljujući dolazak proleća uz osmeh, igru i zajedništvo.

(RTV Pančevo)