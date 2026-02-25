Vučić obišao Dačića na Klinici za pulomologiju: Situacija teška, na respiratoru je

BEOGRAD – Potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić u teškoj je situaciji, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras ispred Klinike za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije gde ga je obišao sa članovima vlade.

„Posetili smo potpredsednika vlade i predsednika SPS svi zajedno, teška je situacija, ali verujemo u lekare i verujemo u njega i molimo se za njega“, rekao je Vučić za Tanjug ispred Kliničkog centra Srbije.

Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popović je rekao za Tanjug da je situacija jako teška i da ministar Dačić ima tešku upalu pluća.

Doktor Popović: Ivica Dačić primljen u bolnicu, ključna su naredna 72 časa