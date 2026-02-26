Doktor Popević: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i lidera socijalista Ivice Dačića jutros je stabilnije, ali i dalje teško, rekao je ; pomoćnik direktora Кlinike za pulmologiju Кliničkog centra Srbije Spasoje Popević.

„Pacijent je trenutno stabilnijeg opšteg stanja, ali je i dalje reč o ozbiljnoj kliničkoj slici koja zahteva intenzivno praćenje i lečenje“, naveo je doktor Spasoje Popević, uz napomenu da je za konačne prognoze još uvek rano.

Reči lekara da je Dačićevo stanje nešto stabilnije preneo je i predsednik Alekandar Vučić, koji ga je jutros posetio uoči polaska u posetu Kazahstanu.

Dačić je juče primljen u bolnicu, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila.

Socijalistička partija Srbija uputila je podršku njenom predsedniku navodeći da veruju u snagu Ivice Dačića.

