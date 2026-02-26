Vučić jutros posetio Dačića u bolnici, stanje ministra nešto bolje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jutros malo bolje stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačiča koji je juče primljen u bolnicu sa teškom upalom pluća i u teškom je zdravstvenom stanju, intubiran i na respiratoru.

Vučić je posetio Dačića jutros pred odlazak u Kazahstan a na Instagramu je napisao iz aviona, da lekari kažu da je Dačiću nešto bolje i da veruje u njega. ; „Posetio sam Ivicu jutros i Dačić je bolje, to je dobra vest, naravno oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvesno ali je bolje na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole“, rekao je Vučičć u govornoj poruci preko Instagrama.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Pulmolog u Kliničko-bolničkom centru u Beogradu Spasoje Popević izjavio je sinoć da Ivica ;Dačić ;ima tešku upalu pluća i da se lekari bore za njegov život. Rekao je da je primljen u bolnicu juče oko 16 časova.

Vučić obišao Dačića na Klinici za pulomologiju: Situacija teška, na respiratoru je

Doktor Popević: Ivica Dačić primljen u bolnicu, ključna su naredna 72 časa