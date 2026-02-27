Selo Kulturna dešavanja

Dom kulture Kačarevo: Večeras predstava „Uspavana lepotica“

09:30

27.02.2026

U Domu kulture Kačarevo večeras predstava za decu „Uspavana lepotica“. Početak predstave je u 18 časova, u Velikoj sali Doma omladine Kačarevo (Maršala Tita 13). Ulaz je besplatan.
„Pozorišni komad „Uspavana lepotica“ inspirisan je na dobro poznatoj, klsaičnoj   bajci o princezi Aurori, koju zla vila proklinje da zaspi stogodišnjim snom nakon uboda na vreteno, a budi je poljubac princa. Tekst je dinamičan, pun magije, dobrih vila i napetosti, prilagodjen dečjoj publici“, saopštio je Dom kulture Kačarevo.

