Čas u prirodi: Đaci iz Vršca u Zasavici

Povodom Međunarodnog dana biološke raznovrsnosti, učenici Poljoprivredne škole „Vršac“ imali su priliku da potpuno besplatno posete Specijalni rezervat prirode „Zasavica“.

Ova edukativna terenska poseta realizovana je u okviru projekta „Korak za budućnost: Održiva nastava, osnaživanje i participacija“, koji finansira Evropska unija.

Tokom obilaska ovog poznatog zaštićenog područja, srednjoškolci su se direktno na terenu upoznali sa bogatim biodiverzitetom, retkim biljnim i životinjskim vrstama, kao i sa sistemom očuvanja prirodnih staništa u rezervatu.

U poseti su učestvovali učenici prvog, drugog i trećeg razreda tri obrazovna profila:

Poljoprivredni tehničar

Prehrambeno-biotehnološki tehničar

Turistički tehničar

Učenici su lokalitet obišli u pratnji svojih profesora Gordane Vasić i Nemanje Jelisavčića, a stečena znanja o održivom razvoju i ekologiji moći će direktno da primene u okviru svojih stručnih predmeta.

(Pančevac)