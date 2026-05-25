Čas u prirodi: Đaci iz Vršca u Zasavici

25.05.2026
Povodom Međunarodnog dana biološke raznovrsnosti, učenici Poljoprivredne škole „Vršac“ imali su priliku da potpuno besplatno posete Specijalni rezervat prirode „Zasavica“.
Ova edukativna terenska poseta realizovana je u okviru projekta „Korak za budućnost: Održiva nastava, osnaživanje i participacija“, koji finansira Evropska unija.
Tokom obilaska ovog poznatog zaštićenog područja, srednjoškolci su se direktno na terenu upoznali sa bogatim biodiverzitetom, retkim biljnim i životinjskim vrstama, kao i sa sistemom očuvanja prirodnih staništa u rezervatu.
U poseti su učestvovali učenici prvog, drugog i trećeg razreda tri obrazovna profila:
Poljoprivredni tehničar
Prehrambeno-biotehnološki tehničar
Turistički tehničar
Učenici su lokalitet obišli u pratnji svojih profesora Gordane Vasić i Nemanje Jelisavčića, a stečena znanja o održivom razvoju i ekologiji moći će direktno da primene u okviru svojih stručnih predmeta.
(Pančevac)