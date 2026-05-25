Jačanje prava pacijenata u Južnobanatskom okrugu: Održan radni sastanak ombudsmana i lokalnih organa

U organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, održan je radni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava Južnobanatskog okruga. Glavne teme skupa bile su aktuelni položaj i vidljivost savetnika za zaštitu prava pacijenata, izazovi u njihovom svakodnevnom radu, kao i pronalaženje rešenja za prevazilaženje problema kroz bolju međuinstitucionalnu saradnju.

Tokom sastanka analizirana su dosadašnja iskustva iz prakse. Učesnici su usvojili zajednički zaključak da je neophodno dalje jačanje sistema zdravstvene zaštite. To će se postiću dodatnim osnaživanjem institucije savetnika kroz kontinuirane edukacije, stručnu podršku i intenzivniju saradnju između lokalnih samouprava i nadležnih institucija.



Široko učešće predstavnika opština i gradova

Na sastanku su aktivno učestvovali zvaničnici iz celog okruga:

Predstavnici opština Plandište, Bela Crkva, Opovo i Kovačica.

Predstavnici Grada Vršca.

Lokalni ombudsman opštine Kovačica, Zlatko Šimak.

Ispred institucije Pokrajinskog zaštitnika građana, radnom sastanku su prisustvovale zamenica pokrajinske zaštitnice građana Slađana Mandić Miljanić i viša savetnica Jagoda Veštica.

Ovakvi regionalni susreti predstavljaju ključan korak ka unapređenju mehanizama zaštite prava pacijenata. Oni direktno doprinose izgradnji efikasnijeg, dostupnijeg i odgovornijeg sistema zdravstvene zaštite u interesu svih građana Južnobanatskog okruga.

(Pančevac)