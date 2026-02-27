Ovo su svi finalisti Pesme za Evroviziju 2026: I Pančevka u finalu
Izabrano je drugih sedmoro finalista koji će se za odlazak na Evroviziju 2026 boriti u subotu, 28. februara u finalu PZE.
Sada su poznati svi finalisti Pesme za Evroviziju 2026, a to su:
1. Geminni – Metar sreće
2. Brat Pelin – Fraulein
3. Zona – Čairi
4. Lu-Ka – Veruj
5. Lavina – Kraj mene
6. Jack Lupino – Adrenalin
7. Harem Girls
8. Lores
9. Zejna
10. YANX
11. Ana Mašulović
12. Kosmos Trip
13. Mirna Radulović
14. Iva Grujin
Ko će Srbiju ove godine predstavljati na Evroviziji u Beču u maju, ostaje da saznamo u finalu PZE 2026 u subotu 28. februara.
(Pančevac)