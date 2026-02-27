Ovo su svi finalisti Pesme za Evroviziju 2026: I Pančevka u finalu

Izabrano je drugih sedmoro finalista koji će se za odlazak na Evroviziju 2026 boriti u subotu, 28. februara u finalu PZE.

Sada su poznati svi finalisti Pesme za Evroviziju 2026, a to su:

1. Geminni – Metar sreće

2. Brat Pelin – Fraulein

3. Zona – Čairi

4. Lu-Ka – Veruj

5. Lavina – Kraj mene

6. Jack Lupino – Adrenalin

7. Harem Girls

8. Lores

9. Zejna

10. YANX

11. Ana Mašulović

12. Kosmos Trip

13. Mirna Radulović

14. Iva Grujin

Ko će Srbiju ove godine predstavljati na Evroviziji u Beču u maju, ostaje da saznamo u finalu PZE 2026 u subotu 28. februara.

(Pančevac)