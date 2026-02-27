Društvo

Doktor Popević: Dačić na intenzivnoj nezi, stanje mu je nepromenjeno

09:31

27.02.2026

Dr Spasoje Popević govorio je jutros o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i rekao da je stanje nepromenjeno, ali stabilno.

„Njegovo stanje je nepromenjeno, za sada je stabilno. Nastavljaju se mere intenzivnog lečenja, noć je proveo mirno. Nove informacije ćete dobiti u 17 časova, naravno, ako bude bilo kakvih vanrednih informacija bićete blagovemeno obavešteni“, rekao je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju UKCS Spasoje Popević u obraćanju javnosti.

(Pančevac)

