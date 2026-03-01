Grupa „Lavina“ i pesma „Kraj mene“ predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije

Grupa Lavina sa kompozicijom „Kraj mene“ pobedila je u subotu uveče na nacionalnom takmičenju „Pesma za Evroviziju“. Lavina će sa svojom gotik-metal pesmom predstavljati Srbiju na „Evroviziji“ u maju u Beču, nakon što je osvojila najviše, ukupno 24 poena u zbiru glasova sms glasova publike i stručnog žirija.

U direktnom prenosu na Radio-televiziji Srbije, vidno emotivni frontmen Lavine Luka Arađelović je nakon proglašenja pobede čestitao svim učesnicima „PZE“.

„Nema reči koje mogu da opišu kako se osećam trenutno. Toliko smo se borili, toliko grizli, jurili, hvatali, bez prilika i glasa. Sad imamo glas“, povikao je Aranđelović.

Aranđelović je nakon pobede izjavio da će dati sve od sebe da „Pesmi Evrovizije“ u Beču donesu „divan metal spektakl i šou“.

„Nadamo se najboljem kao i za ovo (‘PZE), kao što smo sve radili do sada“, rekao je Aranđelović novinarima u studiju Radio-televizije Srbije u Košutnjaku nakon proglašenja pobede.

Članovi Lavine, niškog metal benda, poručili su da je njihov moto pred odlazak u Beč da očekuju sve, a ne nadaju se ničemu. Lavina je sa svojom gotik-metal pesmom „Kraj mene“ pobedila u subotu uveč na PZE osvojivši najviše, ukupno 24 poena u zbiru glasova sms glasova publike i stručnog žirija.

„Mi smo šest momaka koji mnogo vole muziku, svu vrstu muzike, i hoćemo to da prenesemo ljudima, jer nam je muzika na prvom mestu svima“, poručio je Aranđelović.

Članovi Lavine su tokom svih godina davali „sto posto sebe davali uvek“.

„I kad god je bilo prazno i kad god nije bilo odaziva, mi smo samo gurali i to se isplatilo“, naveli su muzičari.

Na pitanje da li će nešto menjati u nastupu u Beču, Aranđelović je rekao da za to ima vremena, da imaju neke ideje i da im je drago što će sada imati priliku da ih sprovedu u stvarnost.

Na drugom mestu našla se pop pevačica Zejna sa pesmom „Jugoslavija“ i 16 poena, na trećem Harem girls i Ivana sa „Bom bom“ i 15, Brat Pelin i „Frojlajn“ sa 14, a Zona sa „Čairima“ deset poena.

Stručni žiri su činili Zoe Kida, Alek Aleksov, Nina Radojičić, Igor Panić i predsednica Aleksandra Kovač, na kaju čijeg glasanja je takođe vodila Lavina sa 12 poena, a sledila je Zejna sa deset i Janks sa osam za „Srušio si sve“.

U završnici PZE nastupili su Lores sa „Unseen“, Džek Lupino i „Adrenalin“, Ana Mašulović sa „Zavoli me“, Iva Grujin i „Otkrivam sebe“, Kosmos trip i „Sve je uredu“, Gemini i „Metar sreće“, LU-KA i „Veruj“, kao i Mirna sa pesmom „Omaja“.

Finale PZE vodile su Kristina Radenković i Dragana Kosjerina Perduv, i uključenja Stefana Popovića iz takozvanog „Grin ruma“. Kao gost finala PZE nastupio je predstavnik Grčke pevač Akilas koji je izveo kompoziciju „Ferto“ sa kojom ide u Beč. Kako je najavljeno, RTS će svoj deo prihoda od SMS glasova donirati Domu za decu i mlade u Sremčici.

Finale „Pesme Evrovizije“ biće održano u Beču 16. maja, a prethodiće mu dva polufinala 12. maja, u kome je Srbija, i 14. maja.

