Ljiljana Tica otkrila: Brega mi je poklonio pletenu kutiju i roze sokne

U moru ljubavnih priča koje su obeležile jednu epohu, njihova se često prepričava kao jedna od onih koje su imale posebnu težinu – spontana, ali snažna i pomalo filmska. Početkom osamdesetih, najlepša jugoslovenska manekenka Ljiljana Tica i frontmen „Bijelog dugmeta“ Goran Bregović započeli su vezu koja je trajala nešto duže od dve godine i završila se onako kako to često biva kad se sudare mladalačke emocije i velike karijere, prenosi Žena.rs.

Početkom osamdesetih, Ljiljana Tica upoznala je Gorana Bregovića, i to u autobusu koji je prevozio putnike sa aerodromske zgrade do aviona. Susret je bio sasvim slučajan, ali fatalan za oboje.

„Brega i ja smo se upoznali u autobusu koji je prevozio putnike na aerodromu do aviona. U to vreme nisam ni znala ko je on, iako je bio veoma popularan. Ljubav je planula na prvi pogled“, ispričala je Ljiljana Tica u podkastu Životna priča.

Njihova ljubavna priča potrajala je nešto više od dve godine. Najtraženija i najpopularnija manekenka bivše Jugoslavije u to vreme nije mogla da digne glavu od posla, a Bregović je već bio velika muzička zvezda, tražen u celom svetu. Ljiljana je brzo shvatila da ljubav sa umetnikom takvog kalibra nosi i posebnu vrstu neizvesnosti. Viđali su se kad su im to obaveze dozvoljavale, ali to nije bilo dovoljno često da bi veza bila podignuta na viši nivo. Ujedno, iznad njihove ljubavne priče lebdela je i jedna senka prošlosti – Dženana Sudžuka, sadašnja supruga Gorana Bregovića i majka njihovo troje dece. Naime, pre nego što će početi da se zabavlja sa Ticom, slavni muzičar raskinuo je vezu sa Dženanom.

Godinama se provlačila priča da je Bregović, naviknut da svakoj svojoj devojci poklanja pesmu, Ljiljani Tici posvetio „Bitangu i princezu“. Ipak, Ljiljana to odlučno demantuje:

„To nije istina. Dok smo bili zajedno, napisao je samo jednu pesmu: ‘Milicija trenira strogoću, da ne bude sve kako ja hoću.’ Samo mi je rekao: ‘Ja s tobom uopšte nisam kreativan, ne mogu nijednu pesmu da napišem'“.

Ta rečenica joj je, kako kaže, dugo odzvanjala u mislima. Svesna da je pre nje bio sa Dženanom, primećivala je koliko je u tom odnosu bio stvaralački nadahnut.

„Pitala sam se kad će on mene da ostavi, jer on je sa Dženanom pisao i pisao, ona ga je inspirisala. On je pobegao od mene, jer je gurao svoju karijeru“, ispričala je Ljiljana.

Prelomni trenutak dogodio se kad ga je po povratku iz inostranstva pozvala na sarajevski broj. Dočekalo ju je iznenađenje…

„Pozvala sam Gorana na kućni broj i javio se ženski glas. Pitala sam ko je to. ‘Dženana’, rekla je. I tad sam ga ostavila“, otkrila je Ljiljana Tica u našem podkastu.

Tako se završila njena i Bregovićeva ljubavna priča – bez reči, bez objašnjavanja, bez izgovora. Sve je bilo kristalno jasno. Posle veze sa najlepšom jugoslovenskom manekenkom Bregović je nastavio da gradi spektakularnu muzičku karijeru, a Ljiljana Tica se preselila u Nemačku, gde i danas živi.

Iz veze sa Goranom Bregovićem ostale su samo uspomene i jedan simboličan poklon.

„Kad se vraćao iz Amerike, doneo mi je pletenu kutiju. Pitala sam se šta je unutra, a kad sam je otvorila videla sam roze sokne! Mama je dugo čuvala tu kutiju, a ja sam sokne poklonila bratanici Nini“, otkrila je Ljiljana Tica.

(Žena.rs)