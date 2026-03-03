Prvenstvo Srbije: Dve medalje za pančevačku „Panoniju“

U Atletskoj dvorani na Banjici za vikend održano je Prvenstvo Srbije za seniore, na kojem je Atletski klub „Panonija“ nastupio sa tri takmičara i osvojio dve medalje.

Najzapaženiji rezultat ostvarila je Milana Tirnanić u sprintu na 60 metara. Kao prvoplasirana u kvalifikacionim trkama plasirala se u finale, gde je potvrdila status najbrže srpske atletičarke i osvojila titulu prvakinje države.

U disciplini sportskog hodanja na 3.000 metara Vladimir Mirkov potvrdio je titulu prvaka Srbije u seniorskoj konkurenciji.

U istoj disciplini nastupila je i Valentina Mirkov, koja je trku završila na sedmom mestu.

– Već narednog vikenda Vladimir i Valentina Mirkov nastupiće na velikom međunarodnom mitingu u Dudincima u Slovačkoj – istakao je trener Aleksandar Dragojević.

Atletski klub „Panonija“ sezonu nastavlja organizacijom trka. Prva u nizu biće održana na Tamiškom keju pod nazivom „Balkan Express Run“, a prijave su otvorene putem sajta trka.rs. Učesnicima su na raspolaganju trke na 4 i 8 kilometara.

(Pančevac)