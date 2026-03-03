Vojin Urošev osvojio zlato, a Radan Čigoja vicešampion

Džudisti kluba „Akademija Jočić” iz Starčeva ostvarili su odlične rezltate na Međunarodni džudo kupu „Mimoza“, koji je po 43. put održan u organizaciji Džudo kluba „Igalo“ uz podršku Opštine Herceg Novi i mnogobrojnih prijatelja kluba.

U kategoriji mlađih dečaka Vojin Urošev je osvojio najsjajnije odličje, a Radan Čigoja zaradio titulu vicešampiona u nadmetanju starijih dečaka.

Pored njih dvojice boje kluba branili su i Stefan Petrov, Petar Stanković, Luka Šarić, Nikola Maletić, Nenad Zdravković i Đorđe Maletić.

Inače, na turniru je učestvovalo 620 takmičara iz 50 klubova. Turnir je svečano otvorio sekretar za društvene d‌jelatnosti i međunarodnu saradnju Opštine Herceg Novi, Gavrilo Vico, a na tatamiju su snage odmjerili borci iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Danske.

(Pančevac)