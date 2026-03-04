Balkansko zlato i dve bronze za veterane KK „Mladost“

U Banjaluci je od 27. februara do 1. marta 2026. godine održano Balkansko prvenstvo za seniore i veterane, na kojem su učestvovala 343 takmičara iz deset zemalja. Srbiju je predstavljalo 68 reprezentativaca u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji u katama i borbama.

U veteranskoj konkurenciji za reprezentaciju Srbije nastupila su tri takmičara iz karate kluba „Mladost“ iz Pančeva u četiri discipline.

Smiljanić Đorđije osvojio je zlatnu medalju u borbama u kategoriji veterana preko 45 godina i preko 85 kilograma, čime je postao prvak Balkana.

Marković Snežana osvojila je bronzanu medalju u katama u konkurenciji veteranki preko 45 godina, dok je Medan Dejan bronzu osvojio u borbama u kategoriji veterana preko 45 godina i preko 85 kilograma. Medan je nastupio i u katama, ali je u jakoj konkurenciji ostao bez plasmana.

Veterane je predvodio trener Makitan Tihomir.

(Pančevac)