Ptičiji grip „napao“ farme: Evropska unija zabranila izvoz svežeg pilećeg mesa iz BiH
U Republici Srpskoj, na farmi u Petrovu, nakon potvrđenog ptičijeg gripa danas je eutanizirano oko 62.000 primeraka živine, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.
Reč je o visoko patogenom soju H5N1, a pretpostavlja se da je potekao od divlje ptice, preneo je RTRS.
Medij napominje da je na neuobičajeno veće uginuće na farmi u Petrovu veterinarski institut odmah reagovao, nakon čega je zabranjen promet živine i proizvoda sa sporne farme.
Veterinarska inspekcija je na terenu, radi se dezinfekcija i dezinsekcija farme, a nadzor je pojačan na svim farmama na ugroženom području, u prečniku od 10 kilometara, navodi se iz ministarstva.
Dodaje se da razloga za paniku nema, ali je neophodan veći oprez i nadzor.
Evropska unija je u narednih 30 dana zabranila je izvoz svežeg pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine, dok zemlje regiona još nisu donele takvu odluku, napominje RTRS.
(24sedam.rs)