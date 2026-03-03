Svet Vesti

Ptičiji grip „napao“ farme: Evropska unija zabranila izvoz svežeg pilećeg mesa iz BiH

15:25

03.03.2026

Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj, na farmi u Petrovu, nakon potvrđenog ptičijeg gripa danas je eutanizirano oko 62.000 primeraka živine, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Reč je o visoko patogenom soju H5N1, a pretpostavlja se da je potekao od divlje ptice, preneo je RTRS.

Medij napominje da je na neuobičajeno veće uginuće na farmi u Petrovu veterinarski institut odmah reagovao, nakon čega je zabranjen promet živine i proizvoda sa sporne farme.

Veterinarska inspekcija je na terenu, radi se dezinfekcija i dezinsekcija farme, a nadzor je pojačan na svim farmama na ugroženom području, u prečniku od 10 kilometara, navodi se iz ministarstva.

Dodaje se da razloga za paniku nema, ali je neophodan veći oprez i nadzor.

Evropska unija je u narednih 30 dana zabranila je izvoz svežeg pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine, dok zemlje regiona još nisu donele takvu odluku, napominje RTRS.

(24sedam.rs)

