Šišanje postaje luksuz: Pramenovi i do 12.000 dinara, frizeri uvode kazne za otkazivanje

Tržište frizerskih usluga u Beogradu sve jasnije pokazuje da cena šišanja i stilizovanja kose u velikoj meri zavisi od lokacije salona, vrste usluge i korišćenih preparata.

Dok manji saloni i dalje nude pristupačnije opcije, luksuzni saloni sve češće postaju standard u centralnim gradskim zonama.

Sudeći prema aktuelnim cenama frizerskih usluga šišanje, feniranje, farbanje i pranje kose za mnoge građane postaju sve veći trošak, pa pojedini tretmani polako ulaze u kategoriju luksuznijih usluga.

Prema rečima jednog novobeogradskog frizera, cene ženskog friziranja variraju u zavisnosti od dužine i kompleksnosti tretmana. Šišanje kratke kose košta oko 1.500 dinara, šišanje srednje dužine oko 1.600 dinara, dok šišanje duge kose dostiže približno 1.700 dinara.

„Kompletna usluga koja uključuje pranje, šišanje i feniranje iznosi oko 2.100 dinara, dok svečane frizure koštaju između 3.000 i 5.000 dinara. Farbanje izrastka može dostići oko 2.000 dinara, dok je za farbanje cele kose potrebno izdvojiti i do 4.000 dinara, u zavisnosti od dužine i kvaliteta preparata koji se koriste“, rekao je on za Bizportal.

Posebno su skupi moderni tretmani kolorizacije. Pramenovi mogu koštati i do 12.000 dinara, dok feniranje u salonima iznosi do 1.200 dinara, a izrada lokni oko 1.500 dinara.

Iz frizerske industrije ističu da je farbanje kose i dalje najisplativija usluga zbog veće tražnje i dužine trajanja tretmana.

Frizeri ukazuju da je poslovanje u ovoj delatnosti sve zahtevnije zbog rasta operativnih troškova.

Prema njegovim rečima, problemi sa otkazivanjem termina u poslednjem trenutku dodatno otežavaju rad salonima, jer prazno mesto u rasporedu znači i izgubljen prihod.

„U nekim evropskim zemljama praksa je da klijenti koji ne otkažu termin na vreme moraju da plate deo ili celu cenu zakazane usluge, što frizeri navode kao mogući model i za domaće tržište“, istakao je on.

Troškovi poslovanja frizerskih salona obuhvataju račune za struju i vodu, nabavku hemijskih preparata, kao i zakup poslovnog prostora, koji je posebno visok ukoliko salon nema sopstveni lokal.

Zbog toga frizeri naglašavaju da rast cena ostalih proizvoda i opšteg standarda neminovno dovodi i do korekcije cenovnika frizerskih usluga.

Stručnjaci procenjuju da će tržište frizerskih usluga u Beogradu i dalje pratiti blagi trend rasta cena, posebno u segmentu premium tretmana i modernih tehnika stilizovanja kose.

Stručnjaci ističu da su rast troškova higijenskih standarda, stručnog usavršavanja frizera i nabavke kvalitetnih preparata dodatno podigli cenu usluga. Očekuje se da će trend blagog rasta cena biti nastavljen i u narednom periodu, zbog strukturalnih troškovnih pritisaka u frizerskoj industriji.

Održavanje frizure u Beogradu tako postaje usluga koja zahteva pažljivije planiranje kućnog budžeta, kao i ranije zakazivanje termina, jer su popularni saloni često popunjeni danima unapred.

(Pančevac)