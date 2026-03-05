Fond PIO objavio nove obrasce, procedura za ostvarivanje prava sada je brža

Na zvaničnom sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), u rubrici obrasci, kao i u okviru elektronskog servisa fonda e-Šalter, urađena je izmena obrazaca zahteva iz oblasti ostvarivanja prava, matične evidencije i isplate, objavljeno je na sajtu Fonda PIO.

Iz fonda su pojasnili da je u nekim slučajevima promenjen i sadržaj obrazaca, dok su neki dopunjeni poljima koja se odnose na staž u inostranstvu.

Novi obrasci zahteva su prilagođeni izmenama koje su u prethodnom periodu nastupile u zakonodavstvu Srbije, a izmene su urađene i u okviru spiskova dokaza koje stranke prilažu uz zahteve.

Jedna od promena je i ta što će, pored već postojećeg polja u koje su stranke upisivale svoj broj telefona, od sada kao kontakt moći da upišu i svoju imejl adresu.

Obrasci potvrda o životu, kao i oni iz oblasti matične evidencije koje preuzimaju i popunjavaju poslodavci, nisu izmenjeni.

Uvođenjem novih obrazaca broj od ukupno 190 obrazaca koji su se na sajtu Fonda PIO nalazili u tri različite rubrike, ovim izmenama smanjen je na 62 i sada se nalaze u okviru rubrike pod nazivom „Zahtevi u vezi sa ostvarivanjem prava“.

Strankama će, kako navode iz fonda, biti jednostavnije snalaženje na sajtu fonda, a novi obrasci zahteva trebalo bi da doprinesu kraćem trajanju postupka, ukoliko budu unete sve potrebne informacije.

(Pančevac)