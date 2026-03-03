RECIKLAŽA: Uskoro plave kante i u Starčevu

Čuvajte se: Ovaj Zodijak je najveći manipulator u horoskopu koji će vas izdati
Posude za izdvajanje ambalažnog otpada od aprila i u najvećem južnom pančevačkom mestu
20:00
03.03.2026
Posude za izdvajanje ambalažnog otpada od aprila i u najvećem južnom pančevačkom mestu
JKP „Higijena” će, u saradnji sa Mesnom zajednicom Starčevo, tokom aprila započeti podelu plavih kanti za izdvajanje plastičnog i drugog ambalažnog otpada u Starčevu. Svi registrovani korisnici usluga JKP-a „Higijena” imaće pravo da besplatno preuzmu plastičnu posudu namenjenu prikupljanju PET boca, papira, kartona, aluminijumskih i čeličnih limenki.
Biće potrebno da vlasnik domaćinstva prikaže, uz ličnu kartu (ili član domaćinstva, sa ličnom kartom vlasnika), noviji „Higijenin” račun radi potpisivanja Ugovora o dodeli plave kante za učešće u projektu primarne separacije otpada u domaćinstvima u Starčevu.
JKP „Higijena” će nastojati da opremi sva domaćinstva na teritoriji Grada Pančeva posudama za izdvajanje otpada. Ovu priliku uskoro će imati Starčevci, a daljim projektima uvodiće se preostali gradski i prigradski delovi.
Na osnovu izmerenih kilograma preuzete ambalaže, izračunavaće se uštede u materijalima i energiji na osnovu primene reciklaže, kao i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, što je doprinos dekarbonizaciji u Srbiji.
(Pančevac / S. T.)
Južni Banat: Više obolelih od raka, ali manje umrlih