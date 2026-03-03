RECIKLAŽA: Uskoro plave kante i u Starčevu

Posude za izdvajanje ambalažnog otpada od aprila i u najvećem južnom pančevačkom mestu

JKP „Higijena” će, u saradnji sa Mesnom zajednicom Starčevo, tokom aprila započeti podelu plavih kanti za izdvajanje plastičnog i drugog ambalažnog otpada u Starčevu. Svi registrovani korisnici usluga JKP-a „Higijena” imaće pravo da besplatno preuzmu plastičnu posudu namenjenu prikupljanju PET boca, papira, kartona, aluminijumskih i čeličnih limenki.

Biće potrebno da vlasnik domaćinstva prikaže, uz ličnu kartu (ili član domaćinstva, sa ličnom kartom vlasnika), noviji „Higijenin” račun radi potpisivanja Ugovora o dodeli plave kante za učešće u projektu primarne separacije otpada u domaćinstvima u Starčevu.

Tri hiljade plavih kanti za ambalažni otpad pristiglo je jula prošle godine u JKP „Higijena” iz kompanije „Ekostar pak” – operatera sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, na osnovu Ugovora o ustupanju opreme na korišćenje. Zahvaljujući ovom „Higijeninom” partneru na uspostavljanju sistema razvrstavanja sekundarnih sirovina na izvoru nastanka, dopunjen je broj posuda za još jedan deo stanovništva koje treba da razvrstava otpad.

JKP „Higijena” će nastojati da opremi sva domaćinstva na teritoriji Grada Pančeva posudama za izdvajanje otpada. Ovu priliku uskoro će imati Starčevci, a daljim projektima uvodiće se preostali gradski i prigradski delovi.

Na osnovu izmerenih kilograma preuzete ambalaže, izračunavaće se uštede u materijalima i energiji na osnovu primene reciklaže, kao i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, što je doprinos dekarbonizaciji u Srbiji.

(Pančevac / S. T.)

