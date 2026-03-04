Ovo su poruke nove generalne direktorke RTS Manje Grčić

Nova generalna direktorka Radio-televizije Srbije Manja Grčić rekla je u Dnevniku da voditi RTS zahteva mnogo veću odgovornost prema javnosti, jer je to servis svih građana. Suština je da na čelu kuće kakva je RTS treba da bude menadžer, rekla je Grčić i ocenila da će njeno vođenje biti drugačije. Ova kuća treba da bude na pijedestalu medija u Srbiji, za mene jeste, naglasila je direktorka i poručila da RTS ne sme da navija, već mora da ostane tačka koja je neutralna, da bi društvu bilo bolje.

Pre osam dana, kormilo Radio-televizije Srbije preuzela je Manja Grčić. U trenutku kada se poverenje u medije meri svakog dana, nova generalna direktorka Javnog medijskog servisa preuzima odgovornost za kuću sa dugom tradicijom i velikim očekivanjima. O prvim potezima, poverenju građana i porukama zaposlenima, govorila je za Dnevnik RTS-a.

Na RTS gleda, kako je rekla, kao na veliku instituciju, veliki sistem, u kojem rade veliki ljudi.

„Nema tu mnogo nepoznanica za mene. Dvadeset godina, vodeći medije zapošljavala sam ljude sa RTS-a u mnogim drugim televizijama i uvek je bilo ako dovodimo nekoga, taj neko treba da bude sa RTS-a, zato što su na RTS-u najbolji ljudi“, smatra Grčić.

Napominje da je to definitivno kruna njene karijere. „Voditi Javni servis je nešto što zahteva mnogo veću odgovornost prema javnosti i prema građanima, jer ovo je servis svih građana“, istakla je Grčić.

„Na čelu ovakve kuće treba da bude menadžer“

Što se posla tiče, smatra da je to manje više ono što zna. „Verovatno postoje neke specifičnosti Javnog servisa sa kojima sam se i upoznala i za ovih osam dana, i sa kojima ću još da se upoznajem“, rekla je Grčić.

Prema njenoj oceni, suština je da na čelu kuće kakva je RTS treba da bude menadžer.

„Ja sam menadžer, čovek, odnosno žena koja je 20 godina na rukovodećim mestima. Tako da mislim da će moje vođenje biti drugačije nego što je do sada vođen RTS, ne zato što dolazim iz komercijalnih medija, već zato što dolazim iz profesije koja se zove vođenje“, kaže Grčić.

Grčić se osvrnula i na protekli period, u kojem je RTS bio neizostavna stanica za građane koji nisu zadovoljni stanjem u državi, često i radom Javnog servisa.

„Protesti su legitiman način borbe, blokada institucije nije. Za mene nije. Dakle, zaboravili smo da su ovde bili ljudi, zaboravili smo da su ti ljudi samo pokušavali da dođu da rade svoj posao. Ja smatram da svako od vas treba da bude ponosan na to što je radio tada i ono što radi danas. I to će biti jedan od mojih prvih zadataka, da se vratimo ponosu, zato što ova kuća treba da bude na pijedestalu medija u Srbiji. Za mene jeste“, poručila je Grčić.

Što se tiče poverenja gledalaca, Grčić je ukazala da RTS-u gledanost ide jako dobro, iako se ne bori za nju.

„To je očigledno kada je u pitanju RTS. Boriti se za gledanost na tržištu u Srbiji danas, RTS-u ide relativno lako“, smatra Grčić.

Za nju kao menadžera, kako je naglasila, neverovatna stvar je da je došla u sistem koji ima sve resurse i svo ljudstvo, o kojem komercijalne televizije samo mogu da sanjaju.

„RTS ne sme da navija, mora da ostane tačka koja je neutralna“

Smatra da je gledanost rezultat poverenja koji građani imaju u Javni servis. „Mislim da je danas, u društvu, u eri društvenih mreža i toliko nekontrolisanih medijskih platformi, da je jako teško ostati gledan, da je jako teško ostati kredibilan. Ali isto tako mi živimo u vremenu kada se očekuje da mediji navijaju. Ljudi ne gledaju više televiziju da čuju šta se desilo danas u svetu, gledaju je da čuju da li se neko slaže sa njihovim mišljenjem. Dakle, od RTS-a se isto tako očekivalo da navija. RTS ne sme da navija. RTS mora da ostane tačka koja je neutralna, da bi ovom društvu bilo bolje. Tako da, mi ćemo da nastavimo u tom pravcu“, poručila je Grčić.

„Normalno da postoje različita mišljenja, ali ovo nije mesto za lični aktivizam“

Grčić je rekla da je poslednja godina za RTS bila jako teška i da je sistem destabilizovan iznutra.

„Mislim da to ne sme da se ponovi. Smatram da je RTS mesto gde postoje različita mišljenja, različiti stavovi, to je normalno u bilo kojoj kompaniji, u bilo kojem društvu, ali ovo nije mesto za lični aktivizam. Dakle, ovde će se ceniti rad, profesionalizam i mislim da sa ćemo sa tim stavom moći da napravimo velike stvari“, poručila je Grčić.

„Imam dosta ideja kako možemo da unapredimo program“

Što se tiče programskih promena, kaže da bi volela da se Javni servis malo probudi.

„Imam dosta ideja kako možemo da unapredimo program i tu pre svega mislim na RTS 1, ali volela bi da se pozabavim Radijom. Radio je nešto što će isto da mi bude fokus. I na trećem mestu RTS Planeta, koja mislim da ima najveći potencijal i da je tu potencijal da se dođe do mladih ljudi koji su odustali od televizije“, istakla je diretktorka.

Poruka zaposlenima

Nova direktorka se osvrnula i na očekivanja zaposlenih, i napomenula da nikada nije bila direktor zatvoren u svojoj kancelariji.

„Ja sam deo ovog sistema, ovaj sistem je veći od mene i veći od svakog pojedinca. Ja ne mogu ništa da uradim bez ljudi na RTS-u. Tako da, moja poruka zaposlenima je: budite ponosni tu gde jeste, svi“, poručila je Grčić.

Poruka građanima

Građanima je obećala da će Javni servis ostati njihov i da bi apsolutno volela da čuje kritike, zato što RTS nije savršen.

„Spremna sam da čujem kako možemo da budemo bolji i na kraju krajeva, tu smo zbog njih“, zaključila je direktorka RTS-a.

(RTS)