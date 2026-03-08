Vesti Društvo

Fond PIO: Radnici i penzioneri sa inostranim stažom lakše do pravne pomoći

16:00

08.03.2026

Osiguranici, odnosno penzioneri koji imaju inostrani staž osiguranja u državama koje nisu bile u sastavu bivše SFRJ, sada mogu da zakažu termin za prijem kod ovlašćenih u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) radi pružanja pravne pomoći i informacija o statusu predmeta i lakše dođu do pravne pomoći, objavio je  Fond PIO.

Osiguranici koji imaju prebivalište, odnosno boravište na području Centralne Srbije termine zakazuju u Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima u Direkciji Fonda PIO u Beogradu na mejl adresu zakazivanje.pravnapomocDF@pio.rs.

Osiguranici koji imaju prebivalište, odnosno boravište na području AP Vojvodine termine zakazuju u Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima u Pokrajinskom Fondu na adresu zakazivanje.pravnapomocPF@pio.rs.

Osiguranici sa prebivalištem, odnosno boravištem na području AP Kosovo i Metohija termine zakazuju u Odeljenju za penzijsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima Službe Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini na adresu zakazivanje.pravnapomocSDF@pio.rs.

Osiguranici, odnosno penzioneri koji nemaju prebivalište ili boravište na području Srbije, termin za prijem mogu da zakažu kod navedenih organizacionih jedinica Fonda prema poslednjem osiguranju koje su imali u Srbiji.

Prilikom zakazivanja termina, osiguranici, odnosno korisnici prava obavezni su da pošalju svoje lične podatke.
Ova novina, kako su naveli iz Fonda PIO, primenjuje se od ponedeljka, 2. marta.

