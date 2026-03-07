PANČEVO – Mart je mesec borbe protiv multiplog mijeloma, vrste raka krvi koji nastaje u ćelijama koštane srži. Tim povodom organizovane su razne aktivnosti čiji je cilj podrška obolelima i njihovim porodicama, edukacija i rano prepoznavanje simptoma.

Prema poslednjim podacima u Srbiji je registrovano 520 novoobolelih od multiplog mijeloma, malignog oboljenja koštane srži. Najčešće obolevaju osobe starije od 60 godina ali granica se pomera I sve je više onih u 30-im i 40 -im godinama. Simptomi su nespecifični i kod starije populacije mogu biti zamaskirani tegobama karakterističnim za njihovo životno doba.

Snežana Doder predsednica Udruženja obolelih od multiplog mijeloma Srbije navodi da je “Jedan od glavnih simptoma problem sa kostima, porozne su, naprsnuća su česta i bolovi a drugi jako učestali simptomi su problemi sa bubrezima. Često pacijent zaluta na druga odeljenja, reumatologiju, nefrologiju. Iz tog razloga važno je da se obrati pažnja na krvnu sliku, proširenu.”

Mesec borbe protiv multiplog mijeloma obeležava se svakog marta širom sveta. Tim povodom 15.marta u Beogradu biće održan godišnji skup članova Udruženja obolelih od multiplog mijeloma Srbije a tema je interdisciplinarni pristup lečenju i potreba da pacijenta prati tim lekara od hematologa i nefrologa do kardiologa. Već 16. marta organizuje se i važan međunarodni skup.

„Prvi put u Srbiji imamo ovakav skup u organizaciji Udruženja pacijenata u saradnji sa International Myeloma foundation. Organizujemo međunarodni seminar za pacijente i porodice obolelih gde dolaze međunarodni predavači, lekari, hematolozi Prof. dr Roman Hajek iz Češke i eminentni stručnjaci iz Srbije“, rekla je predsednica Udruženja.

Zabrinjava podatak da je kod nas učestalost pojavljivanja multiplog mijeloma 105% procenata viša od svetskog proseka.

„U Evropi je odobreno 13 novih lekova protiv ovog maligniteta, kod nas samo jedan koji se koristi kada se bolest ponovo javi. Cilj je da se uvedu i ostali jer pravi lek u pravo vreme znači duži i kvalitetniji život“ navodi Doder.

Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije organizuje i onlajn psihološke radionice svakog ponedeljka.

Psihološka savetovanja za sve onkološke pacijente prošle godine organizovana su uz podršku Ministarstva zdravlja u 6 gradova Srbije. Ove godine projekat se nastavlja zahvaljujući sredstvima Evropske unije u 4 grada a prvi je Sombor krajem marta.

(RTV)