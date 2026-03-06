Kakav je vikend pred nama: Od nedelje vetar koji će doneti nešto više oblaka u Banatu

Pred nama je period sa vedrim vremenom do sredine marta imaćemo priliv hladnijeg vazduha zbog čega temperatura neće prelaziti 20. podeljak.

Kraj prve nedelje marta donosi nam novo razvedravanje, ali i blaži porast temperature. Živa u termometru narednih dana ipak neće prelaziti 18 stepeni, jer će postepeno premeštanje polja visokog vazdušnog pritiska ka istoku usloviti priliv hladnijeg vazduha na visini, rekla je meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković.

Kako objašnjava, hladniji vazduh u kombinaciji sa potpuno vedrim i sunčanim vremenom usloviće prohladna jutra i prijatno tople dane za ovo doba godine, a temperatura će se kretati od 15 do 19 stepeni Celzijusa.

„Vreme će tokom celog dana biti mirno sa slabim vetrom i skoro bez oblaka. Iako je pred nama period sa vedrim vremenom do sredine marta imaćemo priliv hladnijeg vazduha zbog čega temperatura neće prelaziti 20. podeljak. Vetar ostaje slab promenljivog pravca, zbog čega će biti uslova za povećano zagađenje vazduha, pogotovo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima“, kaže ona.

Slično vreme obeležiće i dane vikenda, uz postepeno jačanje jugoistočnog vetra. Subota nam donosi prohladno jutro, ali topao dan, a temperatura će se u Vojvodini i Beogradu kretati i do 19 stepeni.

Od nedelje počinje da duva jugoistočni vetar koji će doneti nešto više oblaka Timočkoj krajini i Banatu, ali vreme ostaje suvo.

„Osim oblaka jačanje košave uzrokovaće i blaži pad temperature, zbog čega će u nedelju i početkom naredne sedmice temperatura biti do 16 stepeni. Prema trenutnim prognostičkim modelima tokom cele naredne nedelje vreme će biti sunčano, povremeno i vetrovito, a nove padavine stižu nam tek krajem naredne nedelje“, rekla je Gojković.

(Euronews.rs)