Novi sanitet stigao u Hitnu pomoć Pančeva

Sanitet ima kompletnu opremu da se pacijentu pruži pomoć u samom vozilu i brzo stigne do zdravstvene ustanove

16:58

06.03.2026

Printscreen

Novo sanitesko vozilo od novca koji je izdvojila Pokrajinska vlada stiglo je u Službu Hitne pomoći Doma zdravlja. Sanitet ima kompletnu opremu da se pacijentu pruži pomoć u samom vozilu i brzo stigne do zdravstvene ustanove, prenosi RTV Pančevo.

Pokrajinska vlada izdvojila  225 miliona dinara za kupovinu 22 nova sanitetska vozila, sa pratećom opremom  od kojih  je jedno vozilo dobila Služba Hitne pomoći  Doma zdravlja Pančevo.

Obavljena je i svečana primopredaja ključeva saniteskih vozila i vozila za dijalizu. Sredstva su izdvojena iz budžeta Pokrajinske vlade u saradnji sa Sekretarijatom za zdravstvo i Hitna pomoć je dobila ključ u ruke. Sanitesko vozilo je stiglo u Pančevo, vozila ima opremu da se zbrine pacijent kako da brzo stigne  da mu se u vozilu pruži neophodna pomoć. Ovo nije samo vozilo već vid podrške pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo kako ustanovi tako i zaposlenima tako i pacijentima.

Novo sanitetsko vozilo je od velikog značaja za Službu Hitne medicinske pomoći posebno  zbog prateće opreme koju poseduje  kao što je EKG, defibrillator za efikasno pružanje  pomoći pacijentu još u samom vozilu.

Puno znači novo sanitetsko vozilo što više saniteta lakši uslovi rada posebno kao što je ovaj sanitet potpuno snabdeven svim neophodnim aparatima: defibrillator, ekg, kardiološka stolica, klima da bi se adekvatno reagovalo.

„Novo sanitetsko  vozilo već je u funkciji i od velikog je značaja   kolko je obnavljanje vozila  neophodno  govore podaci jer samo  u toku jednog dana  pređe više od 250 kilometra. Pored bezbednosti pacijenta i mogućnosti pružanja hitne  zdravstvene usluge, važna je i bezbednost cele ekipe 194 koju pored lekara tehničara čine i vozači koji u najkraćem roku moraju da pacijenta dovezu do zdravstvene ustanove“, navode u Hitnoj pomoći i dodaju:

Sanitetsko vozilo je preko potrebno i želim da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijiatu za zdravstvo  i pokrajinskoj vladi što je prepoznala Dom zdravlja Pančevo i dodelila ovo vopzilo koje nam je baš potrebno jer pokrivamo veliku teritoriju i broj stanovnika gde treba da stignemo u što kraćem roku da im pružimo pomoć.

Svakog dana jedno sanitetsko vozilo prelazi više od 250 kilometara, na mesečnom nivou  je to četiri hiljade kilometara a tokom jedne godine čak 100. 000 kilometara.

(RTV Pančevo)

