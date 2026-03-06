Novi sanitet stigao u Hitnu pomoć Pančeva

Ova 2 znaka horoskopa izlaze iz siromaštva i ulaze pravo u izobilje
20:00
06.03.2026
Sanitet ima kompletnu opremu da se pacijentu pruži pomoć u samom vozilu i brzo stigne do zdravstvene ustanove
Novo sanitesko vozilo od novca koji je izdvojila Pokrajinska vlada stiglo je u Službu Hitne pomoći Doma zdravlja. Sanitet ima kompletnu opremu da se pacijentu pruži pomoć u samom vozilu i brzo stigne do zdravstvene ustanove, prenosi RTV Pančevo.
Obavljena je i svečana primopredaja ključeva saniteskih vozila i vozila za dijalizu. Sredstva su izdvojena iz budžeta Pokrajinske vlade u saradnji sa Sekretarijatom za zdravstvo i Hitna pomoć je dobila ključ u ruke. Sanitesko vozilo je stiglo u Pančevo, vozila ima opremu da se zbrine pacijent kako da brzo stigne da mu se u vozilu pruži neophodna pomoć. Ovo nije samo vozilo već vid podrške pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo kako ustanovi tako i zaposlenima tako i pacijentima.
Novo sanitetsko vozilo je od velikog značaja za Službu Hitne medicinske pomoći posebno zbog prateće opreme koju poseduje kao što je EKG, defibrillator za efikasno pružanje pomoći pacijentu još u samom vozilu.
Puno znači novo sanitetsko vozilo što više saniteta lakši uslovi rada posebno kao što je ovaj sanitet potpuno snabdeven svim neophodnim aparatima: defibrillator, ekg, kardiološka stolica, klima da bi se adekvatno reagovalo.
„Novo sanitetsko vozilo već je u funkciji i od velikog je značaja kolko je obnavljanje vozila neophodno govore podaci jer samo u toku jednog dana pređe više od 250 kilometra. Pored bezbednosti pacijenta i mogućnosti pružanja hitne zdravstvene usluge, važna je i bezbednost cele ekipe 194 koju pored lekara tehničara čine i vozači koji u najkraćem roku moraju da pacijenta dovezu do zdravstvene ustanove“, navode u Hitnoj pomoći i dodaju:
Sanitetsko vozilo je preko potrebno i želim da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijiatu za zdravstvo i pokrajinskoj vladi što je prepoznala Dom zdravlja Pančevo i dodelila ovo vopzilo koje nam je baš potrebno jer pokrivamo veliku teritoriju i broj stanovnika gde treba da stignemo u što kraćem roku da im pružimo pomoć.
Svakog dana jedno sanitetsko vozilo prelazi više od 250 kilometara, na mesečnom nivou je to četiri hiljade kilometara a tokom jedne godine čak 100. 000 kilometara.
(RTV Pančevo)