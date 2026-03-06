Bravo za KUD „Stanko Paunović“ NIS RNP: Večeras koncert u Gerontološkom centru

Povodom obeležavanje Međunardnog dana žena dečiji ansambli Kulturno-umetničkog društva „Stanko Paunović“ NIS RNP održaće koncert u Gerontološkom centru. Za vikend su planirane i radionice kao i koncert koji će biti posvećen bakama i mama. Koncert će biti održan u nedelju od 17 sati u dvorani Apolo,prenosi RTV Pančevo.

Najmlađi članovi Kulturno-umetničkog društva „Stanko Paunović“ NIS RNP u petak 6.marta održaće koncert za sve dame u Gerontološkom centru. Ovim nastupom počinje obeležavanja Međunardnog dana žena, koji će biti nastavljen radionicama i koncertom u dvorani Apolo, kaže Dejan Trifunović, umetnički direktor ansambla.

Tokom januara i feburaru članovi pančavačkog društva imali su dosta aktivnosti ističe Trifunović, zato je i mart bogat različitim programima. Već krajem meseca u dvorani Kultrnog centra biće održana dva koncerta KUD-a „Paunović“ na kojima će se predstaviti sve sekcije društva.

U Kulturno-umetničkom društvu „Stanko Paunović“ NIS RNP uveliko se pripremaju i za gradske smotre koje su planirane za april, a na kojima će se predstaviti i mlađi i stariji članovi društva novim programom.

(Pančevac)