Uz podršku EU: Pančevo počinje izradu teritorijalne strategije

Evropska unija će, kroz program podrške integralnom teritorijalnom razvoju EU INTEGRA, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, u narednom periodu podržati izradu teritorijalne strategije urbanog područja grada Pančeva. U okviru dela programa koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Pančevo će dobiti tehničku podršku u izradi ovog strateškog dokumenta važnog za održivi razvoj grada.

Povodom izrade strategije, u Pančevu će u narednom periodu biti održavani radni sastanci sa predstavnicima programa EU INTEGRA, Ministarstva za evropske integracije, Gradske uprave grada Pančeva. Takođe, planirano je održavanje i radionica koje imaju za cilj pružanje potrebnih pojašnjenja u vezi sa pravilima sprovođenja projekata i omogućavanje adekvatne pripreme za samu implementaciju.

Proces izrade teritorijalne strategije će biti participativan, a uključiće i stručnjake iz oblasti urbanizma, ekonomije, zaštite životne sredine, saobraćaja, kulture i turizma, kao i predstavnike Regionalne razvojne agencije Južni Banat, drugih institucija, privrede, civilnog društva i građane.

Program EU INTEGRA pruža podršku integralnom teritorijalnom razvoju u 144 lokalne samouprave u Srbiji, a sprovode ga SKGO i UNOPS u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije. Program se oslanja na rezultate programa EU PRO Plus kroz koji je u Srbiji već uveden model integralnog održivog teritorijalnog razvoja – izrada teritorijalnih strategija i realizacija integralnih projekata.

(Pančevac / S. T.)