Pančevo: Pijan pretukao bivšu suprugu

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv A. O. (1984) iz Pančeva zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje.

Prema navodima tužilaštva, on se tereti da je 28. oktobra 2024. godine oko 16 časova u Pančevu, pod dejstvom alkohola, fizički napao svoju bivšu suprugu T. O. (1984).

Sumnja se da je, nakon što ju je video u automobilu sa drugim muškarcem, prišao vozilu i udario je pesnicom u lice, usled čega je ona pala na beton. Kako se navodi, potom je nastavio da je udara pesnicama.

Kada je muškarac koji je bio u vozilu pokušao da je zaštiti, osumnjičeni je krenuo za njim, a zatim se vratio do oštećene, vređao je i izbio joj telefon iz ruke dok je pokušavala da pozove policiju. Nakon toga joj je, kako se sumnja, ponovo zadao više udaraca, nanevši joj lake telesne povrede.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom izrekne uslovnu osudu kojom bi mu bila utvrđena kazna zatvora od šest meseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od dve godine od pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo.

Takođe je predloženo i izricanje mere bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom.

