Zograf i Galerija – dva jubileja u jednom

Jedan od najboljih načina da otpočne obeležavanje 50 godina trajanja pančevačke Galerije savremene umetnosti sigurno je izložba jednog od trenutno najboljih likovnih stvaralaca koje Pančevo ima, strip autora Aleksandra Saše Rakezića. Naziv njegove izložbe. koja će se otvoriti u ponedeljak 9. marta u 19 časova, je „Aleksandar Zograf – 40 godina objavljivanja stripova”, što govori o tome da će tako biti obeležena, u stvari, dva jubileja. Ali kako Saša reče, ta godišnjica samo je još jedan tren u njegovom umetničkom stvaranju koje nema ni početka ni kraja.

– Moj ceo život je umetnost. I sada, kada se budem vratio s ove konferencije, ja ću ponovo crtati. To je nešto što nema ni početka ni kraja, a ovaj jubilej označava u stvari samo početak objavljivanja mojih radova. Pančevačka izložba će biti uvod u veliku retropsektivnu izložbu u maju u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu. Ali ništa se neće završiti s jednom izložbom, moje stvaranje će trajati dok budem mogao da držim olovku u ruci. Moje stvaranje je deo življenja, ne samo posledica nekog trenutnog eksperimenta ili traženja ili nastojanja da se pronađe umetnički izraz. Kako se probudim pa do kasno u noć ja ili pripremam stripove, radim na svojim stripovima, ili pišem scenarije, ili ih crtam. Uspeo sam ipak, zajedno sa Ivanom, da taj moj raznorodni rad nekako uobličim u izvestan pregled. Nešto od toga je nastajalo i u saradnji s Kulturnim centrom Pančeva, za koju i ne znam kada je počela ni kada će se završiti. Pretpostavljam da je to jedna osmica koja kruži kroz ovaj mali lokalni kosmos – bile su reči kojima je Zograf najavio svoju izložbu na konferenciji za novinare.

Zografova izložba trajaće do 27. marta, a onda se u aprilu, u sklopu obeležavanja pola veka pančevačke Galerije, otvara zložba „Akvizicije 2016–2026” na kojoj ćemo gledati dela, koja je zahvaljujući konkursima Ministarstva kulture, otkupio Kulturni centar. Pošto su mnoga od njih odmah i pohranjena u fond, biće ovo jedinstvena prilika da izađu na svetlo dana. A imena umetnika, poput Zdravka Joksimovića, Marka Crnobrnje, Milene Milenković, Branka Rakovića, Ivana Grubanova, Biljane Đurđević, Snežane Vujović Nikolić, Nikole Džafa, Aleksandra Jestrovića, Radoša Antonijevića, Nenada Gajića, Čedomira Vasića, Jelene Aranđelović, Rista Antonovića, Nenada Lazića… sigurno će privući publiku ne samo iz Pančeva.

U maju sledi i zajednička ili bolje rečeno paralelna izložba keramičara Uroša Ogrizovića i Nikole Gajića, koje objedinjuje to što su obojica dobitnici prvih nagrada na Salonu umetnosti, ali su zato potpuno različiti po senzibilitetu, izrazu, tehnici i materijalu stvaranja.

A u junu će zatim izložba „Akvizicije Bijenala 2016–2026” obuhvatiti radove i stranih i domaćih umetnika, između ostalog Anura Hadžomerspahića, Frederika Ležiza, Gaela Davrenša, Vuka Vidora, Nazanin Puande, Zimona Pasika, Stefana Penkreaka, Marka Pogačnika, Snežane Vujović Nikolić, Vuka Ćuka, Milenka Prvačkog, Ljubice Denković…

Posle letnje pauze, u septembru čekaju nas dve izložbe. „U susret salonima 2016–2026” obuhvatiće radove umetnika koji su u poslednjih deset godina dobijali nagrade Salona umetnosti Pančeva, dok će arhivski materijal iz poslednje dekade biti izložen u Galeriji Milorada Bate Mihailovića.

I na kraju, u oktobru, novim Salonom umetnosti, počeće šesta decenija rada pančevačke Galerije savremene umetnosti.

(Pančevac / N. Simendić)

Pola veka Galerije savremene umetnosti u Pančevu