Mališani iz vrtića „Bambi“ čestitali mamama 8.mart

Na svoj način, iskreno i od srca, mališani iz vrtića Bambi čestitali su 8. mart onima koje ih svakog dana uče, čuvaju i vole – svojim mamama, bakama i vaspitačicama

10:00

08.03.2026

Cela nedelje u vrtiću „Bambi“ na Tesli bila je posvećena obeležavanju 8. marta, Međunarodnog dana žena.  Mališani iz najstarije grupe  napravili su čestitke, a potom ih i poslali svojim mama. Osim toga bili su veoma vredni, pa su mama, bakama i tetkama  pravili i nakit prenosi RTV Pančevo. 

Prema rečima vaspitačice Jelene Rovčanin, deca su tokom čitave nedelje uživala u aktivnostima koje su bile posvećene njihovim   majkama i bakama. Naročito im je bilo  interesanto da  nauče kako poslati pismo, čestitku preko pošte, rekla je Jelena Rovčanin – vaspitačica u vrtiću „Bambi“ .

Deca iz ove  grupe u vrtiću Bambi  naučila su i pesmu za sve važne žene  u njihovom životu.

Pesma i mali znakovi pažnje pokazali su  da ljubav i zahvalnost ne poznaju godine. Na svoj način, iskreno i od srca, mališani iz vrtića Bambi čestitali su 8. mart onima koje ih svakog dana uče, čuvaju i vole – svojim mamama, bakama i vaspitačicama. Jer, upravo u tim malim gestovima krije se najveća poruka ovog praznika.

(RTVPančevo)

