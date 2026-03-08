Mališani iz vrtića „Bambi“ čestitali mamama 8.mart

Na svoj način, iskreno i od srca, mališani iz vrtića Bambi čestitali su 8. mart onima koje ih svakog dana uče, čuvaju i vole – svojim mamama, bakama i vaspitačicama

Cela nedelje u vrtiću „Bambi“ na Tesli bila je posvećena obeležavanju 8. marta, Međunarodnog dana žena. Mališani iz najstarije grupe napravili su čestitke, a potom ih i poslali svojim mama. Osim toga bili su veoma vredni, pa su mama, bakama i tetkama pravili i nakit prenosi RTV Pančevo.

Prema rečima vaspitačice Jelene Rovčanin, deca su tokom čitave nedelje uživala u aktivnostima koje su bile posvećene njihovim majkama i bakama. Naročito im je bilo interesanto da nauče kako poslati pismo, čestitku preko pošte, rekla je Jelena Rovčanin – vaspitačica u vrtiću „Bambi“ .

Deca iz ove grupe u vrtiću Bambi naučila su i pesmu za sve važne žene u njihovom životu.

Pesma i mali znakovi pažnje pokazali su da ljubav i zahvalnost ne poznaju godine. Na svoj način, iskreno i od srca, mališani iz vrtića Bambi čestitali su 8. mart onima koje ih svakog dana uče, čuvaju i vole – svojim mamama, bakama i vaspitačicama. Jer, upravo u tim malim gestovima krije se najveća poruka ovog praznika.

