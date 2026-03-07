Plan „Srbija 2030–2035“: U Srbiji se otvara fabrika dronova



Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je otvaranje prve fabrike za proizvodnju naprednih dronova u zemlji, ističući da će projekat omogućiti Srbiji da postane konkurentna na globalnom tržištu vojne tehnologije.

„Do sada smo radili različite montaže manjih dronova, ali ono što ćemo uskoro proizvoditi je mnogo ozbiljnije. Od kraja aprila očekujemo punu proizvodnju, u saradnji sa inostranim partnerom“, rekao je Vučić u obraćanju iz Palate Srbija, predstavljajući plan „Srbija 2030–2035“.

On je dodao da je podignut nivo raketa, granata i municije, te da će nova fabrika doprineti stvaranju najsigurnijeg tržišta za domaću vojnu industriju u narednih godinu ili dve.

Vučić je istakao da je razvoj vojne industrije ključan za očuvanje mira i stabilnosti u regionu.

Plan „Srbija 2030–2035“ ne obuhvata samo infrastrukturne projekte, već i strateške investicije u odbrambenu industriju, čime Srbija želi da osigura tehnološki napredak i samostalnost u proizvodnji modernih vojnih sistema.

(Pančevac)

