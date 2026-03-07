Pančevo Sportska dešavanja

Radan i Dimitrije okitili se srebrnim medaljama

18:40

07.03.2026

Foto: DžK Akademija Jočić

Džudisti DžK Akademija Jočić iz Starčeva osvojili dva srebrna odličja na Trofeju Niša 2026 I dan. Na turniru je učestvovao  491 takmičar iz 35 klubova uz Srbije i 20 klubova iz inostranstva Bugarska, Grčka, Crna Gora, Hrvatska.

Dimitrije Morar uzrasna kategorija stariji poletarci do 50kg i Radan Čigoja uzrsana kategorija mlađi dečak +66kg.

Foto: DžK Akademija Jočić

Na takmičenju su učestvovali i Stefan Petrov, Filip Jelić, Stefan Dušan Vlajić, Nikola Maletić, Vojin Urošev, Nenad Zdravković, i po prvi put Ana Stanković i Maša Poljak.

