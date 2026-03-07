Radan i Dimitrije okitili se srebrnim medaljama

Bez pogodaka na utakmici TSC-a i Železničara
18:49
07.03.2026
Džudisti DžK Akademija Jočić iz Starčeva osvojili dva srebrna odličja na Trofeju Niša 2026 I dan. Na turniru je učestvovao 491 takmičar iz 35 klubova uz Srbije i 20 klubova iz inostranstva Bugarska, Grčka, Crna Gora, Hrvatska.
Dimitrije Morar uzrasna kategorija stariji poletarci do 50kg i Radan Čigoja uzrsana kategorija mlađi dečak +66kg.
Na takmičenju su učestvovali i Stefan Petrov, Filip Jelić, Stefan Dušan Vlajić, Nikola Maletić, Vojin Urošev, Nenad Zdravković, i po prvi put Ana Stanković i Maša Poljak.
18:49
07.03.2026
18:40
07.03.2026
17:00
07.03.2026
16:28
07.03.2026
17:00
07.03.2026
18:51
03.03.2026
14:00
03.03.2026
Imamo ukupno 550 miliona kubnih metara gasa, dok Rusi imaju oko 130 miliona kubika, ako se ne varam, rekao je Vučić.
14:53
07.03.2026
Na sajtu Pančevca pronađite pregledne i detaljne redove vožnje gradskih linija „Pantransporta”
13:00
07.03.2026
Radionice pisanja za najkraću proznu formu, koje će voditi Jasmina Topić, dobra su priprema i za nekog od budućih autora „Rukopisa”
10:51
07.03.2026
Dragu osobu obradovaćete i buketom narcisa za 100 dinara a kupovinom korpice na pančevačkoj pijaci možete pomoći i lečenje Mateje i Filipa Gaćeše
08:20
07.03.2026