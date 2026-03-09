I to je Pančevo: Neobavezno zaustavljanje sa puta kod stabla

Neobavezno zaustavljanje

Zalet, zanos, neko dođe, drugi ne postoje.

Vrtimo se kao u luna parku na ringišpilu.

„Bacamo” jedni druge, smejemo se i niko nije povređen.

Ljubavnici bi trebalo da se rastanu kada su na vrhu.

Reče neko pametan, ekranizovao, sigurno, Polanski.

S gorkim mesecom naiđe vreme i za rane.

Pa, zatim, druga osoba.

I novi ringišpil: zaustavljanje nije obavezno.

Sa puta

Kada se stigne sa puta prvo se raspakuju koferi.

Ma, jok: sedne svako sam sa sobom i razmišlja.

Uz kafu, možda čašicu „kratkog”, uz muziku ili bez nje.

Kakav nam je ugođaj bio… Naučili smo nešto više?

Ili, videli šta je bolje. I gore.

Da li smo bili opušteni?

Je l vredelo uložene energije i prepuštanja čarima?

Bagaž najčešće završi kraj kontejnera, s nezaboravom.

Kod stabla

Divno je biti zaljubljen u sebe.

Osim ako se taj osećaj pretvori u jurnjavu.

Za potrošenim godinama prošlim i onim ispred nas.

Svesnost o konačnosti nas čini ranjivima.

I nesnosnima, jer istovremeno vređamo druge.

Mada to ne radimo uvek zlonamerno.

Dešava se ako ne znamo zašto smo zaljubljeni u sebe.

„Recept” za saznanje: grliti kodove „stabla”, uverenja.

(Pančevac / Siniša Trajković)

I TO JE PANČEVO: Napuštene životinje u nadgradnji