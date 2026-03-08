Fond PIO saopštio, ovo je važno za penzionere u Srbiji

Penzioneri od sutra do 13. marta mogu da podnesu prigovore na preliminarne rang-liste za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju u nekoj od 27 banja u Srbiji, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Preliminarne liste objavljene su 6. marta na oglasnim tablama udruženja penzionera, u Direkciji Fonda, Pokrajinskom fondu, kao i u filijalama Fonda PIO. Nakon razmatranja prigovora koje će nadležna komisija primati tokom naredne sedmice, konačne rang-liste biće objavljene 19. marta.

Za odlazak na besplatan banjski oporavak ove godine prijavilo se oko 68.500 korisnika, dok će pravo na rehabilitaciju ostvariti 22.079 penzionera.

Javni oglas za podnošenje zahteva za rehabilitaciju u 2026. godini raspisan je 12. januara.

Rang-liste se formiraju prema broju bodova, koji se dodeljuju na osnovu visine penzije, godina staža osiguranja i dužine korišćenja penzije. Prema uslovima ovogodišnjeg oglasa, pravo na prijavu imali su penzioneri čija penzija ne prelazi 56.834 dinara.

Dodatne bodove ostvaruju korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, kao i korisnici porodične penzije koji su to pravo stekli kao deca nesposobna za samostalan život i rad.

Za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima ove godine izdvojeno je 1,16 milijardi dinara.

(Pančevac)