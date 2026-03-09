Pančevo Kulturna dešavanja

Narodni muzej: Večeras koncert gitariste Slobodana Milivojevića

13:10

09.03.2026

Podeli vest:

Plakat

U Narodnom muzeju u Pančevu  večeras u 19 časova nastupa srpski gitarista Slobodan Milivojević. Na programu su Bah, Vila-Lobos i Britn.
Muzej Smederevo

Slobodan Milivojević diplomirao je klasičnu gitaru sa najvišom ocenom na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Doktorske umetničke studije završio je 2015. godine na FMU u Beogradu, a danas radi u zvanju docenta na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Dobitnik je prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima. Njegov debi album „From Choro To Tango“ objavljen je 2017. godine i donosi dela latinoameričkih kompozitora inspirisana popularnim muzičkim formama.

(Pančevac)

 

Tagovi

klasična gitara koncert Slobodan Milivojević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.