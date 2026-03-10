Grad Pančevo: Konkurs za unapređenje socijalne politike

OJT Pančevo: Optužni predlog za sedam teških krađa
Gradonačelnik Aleksandar Stevanović raspisao je Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u Gradu Pančevu u 2026.
11:30
10.03.2026
Prvi čovek grada raspisao je konkurs za unapređenje socijalne politike u Pančevu na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o udruženjima, kao i još nekoliko važnih akata.
Predmet konkursa je implementacija mera i aktivnosti planiranih Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2026. godinu, putem tri komponente: projekti razvojnih usluga ustanova socijalne zaštite, projekti podrške organizacija civilnog društva određenim ciljnim grupama i programi udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima.
Kada se radi o kriterijumima za izbor, prednost će imati projekti ustanova kojima se obezbeđuje podizanje kvaliteta i dostizanje viših standarda postojećih i projektno započetih usluga ustanova socijalne zaštite, kao i razvijanje savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga.
Uz to, projekti organizacija civilnog društva treba da obezbeđuju direktnu podršku određenim ciljnim grupama, i to: odraslim i starijim licima čije su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti i bolesti; deci, mladima i odraslim osobama sa invaliditetom, ili sa intelektualnim smetnjama za pružanje podrške u zadovoljavanju socijalnih potreba; porodici u krizi; žrtvama nasilja i deci i mladima u sukobu sa zakonom i drugim teškoćama u socijalnom prilagođavanju.
Važno je da se programi odnose na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2026. Kriterijumi za izbor su i broj članova udruženja kojima se obezbeđuje podrška ostvarivanjem godišnjeg programa, vidljivost programa u lokalnoj zajednici, broj planiranih volontera za realizaciju programa i kompetentnost ustanove za monitorig i evaluaciju.
Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2026.
(Pančevac / S. T.)
