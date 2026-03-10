Grad Pančevo: Konkurs za unapređenje socijalne politike

Gradonačelnik Aleksandar Stevanović raspisao je Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u Gradu Pančevu u 2026.

Prvi čovek grada raspisao je konkurs za unapređenje socijalne politike u Pančevu na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o udruženjima, kao i još nekoliko važnih akata.

Predmet konkursa je implementacija mera i aktivnosti planiranih Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2026. godinu, putem tri komponente: projekti razvojnih usluga ustanova socijalne zaštite, projekti podrške organizacija civilnog društva određenim ciljnim grupama i programi udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima.

Pravo učešća imaju ustanove iz oblasti javnih službi, organizacije civilnog društva i udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima.

Kada se radi o kriterijumima za izbor, prednost će imati projekti ustanova kojima se obezbeđuje podizanje kvaliteta i dostizanje viših standarda postojećih i projektno započetih usluga ustanova socijalne zaštite, kao i razvijanje savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga.

Uz to, projekti organizacija civilnog društva treba da obezbeđuju direktnu podršku određenim ciljnim grupama, i to: odraslim i starijim licima čije su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti i bolesti; deci, mladima i odraslim osobama sa invaliditetom, ili sa intelektualnim smetnjama za pružanje podrške u zadovoljavanju socijalnih potreba; porodici u krizi; žrtvama nasilja i deci i mladima u sukobu sa zakonom i drugim teškoćama u socijalnom prilagođavanju.

Važno je da se programi odnose na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Programom unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2026. Kriterijumi za izbor su i broj članova udruženja kojima se obezbeđuje podrška ostvarivanjem godišnjeg programa, vidljivost programa u lokalnoj zajednici, broj planiranih volontera za realizaciju programa i kompetentnost ustanove za monitorig i evaluaciju.

Sredstva za realizaciju ovog konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2026.

(Pančevac / S. T.)

