Gimnazijalci iz Kovačice osvojili drugo mesto u kvizu „Koliko se poznajemo“

KOVAČICA – Učenici Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice ostvarili su izuzetan uspeh osvojivši drugo mesto u samom finalu kviza „Koliko se poznajemo“. Ovo prestižno takmičenje realizuje se pod pokroviteljstvom Pokrajinske vlade, a u okviru dugogodišnjeg projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Četvoročlana ekipa u sastavu Hana Krišan, Andrei Groza, Milan Hrk i Matej Hrk pokazala je visok nivo znanja i timskog duha.

Oni su prethodno obezbedili plasman u veliku završnicu osvajanjem prvog mesta u polufinalnoj rundi. Pod vođstvom i mentorstvom profesora Jana Farkaša, kovačički gimnazijalci su među najboljim vojvođanskim školama demonstrirali zavidno poznavanje istorije i kulture, kao i duboko razumevanje multikulturalnih vrednosti.

Glavni cilj kviza „Koliko se poznajemo“ jeste podsticanje mladih na upoznavanje različitih kultura, tradicija i običaja naroda koji žive na teritoriji Vojvodine. Kroz igru i takmičenje promovišu se međusobno poštovanje, tolerancija i saradnja. Ovaj sjajan rezultat donosi veliko priznanje Gimnaziji „Mihajlo Pupin“ i potvrđuje posvećenost škole obrazovanju i negovanju zajedništva među učenicima.

(Pančevac)