Strelci SD Pančevo 1813 vratili se sa medaljama iz Vrbasa

Proteklog vikenda u Vrbasu je održano Prvenstvo Vojvodine za mlađe kategorije po B programu, vazdušnim sportskim oružjem. Streljačka družina „Pančevo 1813“ bila je najmasovniji učesnik takmičenja sa 15 nastupa i svih osam ekipa.

Ekipa mlađih juniora pištoljem bila je ubedljivo najbolja, pošto su sva tri člana osvojila medalje. Andrej Jeftenić osvojio je zlato sa 548 krugova, Ognjen Bunčić srebro sa 536, dok je Jovan Kondić osvojio bronzu sa 529 krugova.

Ekipa kadeta pištoljem osvojila je drugo mesto. U pojedinačnoj konkurenciji Vukašin Šušić osvojio je bronzanu medalju sa 481 krugom, Vuk Vojnović bio je četvrti sa 448, dok je Stefan Šušić ostvario rezultat od 393 kruga.

Kadetkinje pištoljem osvojile su ekipno prvo mesto, dok je ekipa mlađih juniorki pištoljem bila druga. U obe kategorije nastupile su iste takmičarke: Petkana Lazarov, koja je osvojila bronzu u konkurenciji kadetkinja i peto mesto među mlađim juniorkama sa 306 krugova, zatim Ana Petković sa 252 i Ana Negovanović sa 232 kruga. One su na takmičenju zamenile Petru Papić i Ivanu Ančić, koje nisu mogle da nastupe.

Ekipa kadeta puškom osvojila je drugo mesto, dok su isti takmičari u kategoriji mlađih juniora osvojili treće mesto. Nastupili su Ognjen Dželetović, koji je osvojio bronzanu medalju među kadetima sa 541 krugom, kao i debitanti Marko Brakus sa 476 i Vukašin Šušić sa 372 kruga.

Ekipa kadetkinja puškom osvojila je drugo mesto, a u istom sastavu mlađe juniorke zauzele su četvrto mesto. Nastupile su Ana Negovanović, koja je osvojila bronzu među kadetkinjama i peto mesto u konkurenciji mlađih juniorki sa 384 kruga, Elena Flora sa 363 i Ana Petković sa 360 krugova.

Svi kadeti i kadetkinje, kao i većina mlađih juniora, plasirali su se na Prvenstvo Srbije koje će početkom maja biti održano u Gornjem Milanovcu, kao i na finale Lige kadeta i mlađih juniora Vojvodine.

(Pančevac)