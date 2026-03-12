Južni Banat

Plan razvoja Bele Crkve: Dođite sutra na prezentaciju

13:00

12.03.2026

Printscreen/YT/Ana Ćurčić

Prezentacija projekata razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava (Local Infrastructure Investement Development – LIID) koji realizuju Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Opština Bela Crkva održaće se u petak 13. marta u zgradi Opštinske uprave Opštine Bela Crkva na adresi ul. Miletićeva br. 2 u velikoj sali sa početkom u 11 časova.

Tom prilikom svim zainteresovanim građanima predstaviće se planirani radovi prilikom izvođenja radova na:

Rekonstrukciji i dogradnji kolovoza saobraćajnice i trotoara, sa izgradnjom atmosferske kanalizacije – otvoreni /upojni kanali, ulice Save Munćana u Jasenovu
Rekonstrukciji i dogradnji kolovoza saobraćajnice i trotoara, sa izgradnjom atmosferske kanalizacije – otvoreni /upojni kanali, ulica Dejana Brankova u Dupljaji.

(BCinfo)

