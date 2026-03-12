VJT: Maloletnik kupio telefon preko oglasa, u paketu stigao sat

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv N. J. (2003) iz Novog Miloševa zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

Kako se navodi, on je putem internet sajta „Kupujem-prodajem“ oglasio prodaju mobilnog telefona. Na oglas se javio maloletni oštećeni (2009) iz Pančeva, sa kojim je dogovorena kupoprodajna cena od 36.000 dinara uz plaćanje pouzećem.

Nakon preuzimanja i plaćanja pošiljke, maloletni oštećeni je utvrdio da se u paketu ne nalazi mobilni telefon, već sat nepoznate marke, čime je doveden u zabludu i pričinjena mu je imovinska šteta u iznosu od 36.000 dinara.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od jedne godine od pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo. Takođe je predložena i novčana kazna u iznosu od 60.000 dinara.

(Pančevac)