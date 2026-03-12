IZAŠAO „PANČEVAC”: Budite uz sveobuhvatnost

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 13. marta je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: podrška najugroženijim građanima – jedan od prioriteta Grada Pančeva; feljton o školovanju Pančevki u prošlom veku; prošao je 8. mart, sada već i deveti i 13: koliko nam svakodnevno znače žene koje su važne u našim životima…

„Pančevac” piše i o važnosti dela Vuka Karadžića, o tome koliko je ograničena dostupnost elektronskih podataka o bolovanju… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Koleginica Nevena Simendić je pisala o prvoj samostalnoj izložbi Aleksandra Zografa u Pančevu. Čuveni strip-umetnik za „Pančevac” je rekao:

– Za svako živo biće je pitanje šta je njegov početak. Čitav moj život je obeležen stripom. Nije me mrzelo i pre neki sam izbrojao da sam samo od 2003. godine objavio više od 1.500 stranica stripa. A bilo ih je i pre toga sigurno bar toliko. Ja ne osećam da je sve to negde počelo ili da će se negde završiti. Stvaranje stripa je za mene deo vazduha koji dišem i ne mogu da napravim razliku između crtanja i ostatka života.

(Pančevac / S. T.)

