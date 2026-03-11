Grad Pančevo: Ponosni na uspehe Alekse Rakonjca

Zamenik gradonačelnika Predrag Stojadinov je u Zelenom salonu u zgradi Gradske uprave primio uspešnog mladog sportistu Aleksu Rakonjca, člana Streljačke družine „Pančevo 1813”, koji je bio u pratnji direktora i trenera kluba Siniše Veljkovića, kao i Ljubiše Rakonjca, ličnog trenera s kim ide i na takmičenja. Aleksa je sa Evropskog prvenstva u Jerevanu u disciplini solo – doneo bronzu.

Predrag Stojadinov je rekao:

– Izuzetno smo ponosni na uspeh našeg Alekse Rakonjca, koji je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u streljaštvu. Radi se o jednom izuzetno mladom sportisti, koji ima 22 godine i koji je treći u Evropi, ali od njega tek očekujemo ozbiljne rezultate, ne samo mi nego i njegov stručni tim, a i on sam, pre svega na takmičenjima, na svetskim prvenstvima, a nadamo se svi i na Olimpijskim igrama, obzirom na to da svi dosadašnji rezultati vode u tom pravcu. Streljaštvo je jedan od naših najtrofejnih sportova na svim Olimpijskim igrama, naši sportisti se vraćaju sa medaljama i ne bi bilo zaista ništa iznenađujuće za nas da Aleksa, kao član jednog pančevačkog eminentnog streljačkog kluba osvoji medalju.

Prošle godine je Streljačka družina „Pančevo 1813” proglašena za najbolji klub u Streljačkom savezu Srbije. Zamenik gradonačelnika je dodao:

– Ne mogu da ne pomenem i doajena pančevačkog streljaštva, gospodina Sinišu Veljkovića, bez koga zaista ovo ne bi ni bilo moguće, ni klub ne bi bez njega opstao svih ovih godina, jer se radi o jednom izuzetnom sportskom radniku koji je svoje rezultate već pokazao i dokazuje ih sve više i više. Ovom prilikom čestitam Aleksi i njegovom treneru Ljubiši Rakonjcu, kao i klubu u ime Grada Pančeva, koji će nastaviti da podržava sport. Nećemo prekidati tradiciju, nastavićemo da podržavamo i ulažemo u razvoj sporta i mlade talente, jer verujemo da su upravo sport i zdravi stilovi života važan deo razvoja naše zajednice.

Aleksa je za medije kazao:

– Vratio sam se sa Evropskog prvenstva sa bronzanom medaljom, a moguće je da su mi i neke druge medalje bile nadomak ruke. U svakom slučaju zadovoljan sam da sam pokazao formu na vrhunskom nivou. Očekuju me pripreme za takmičenja koja dolaze: pre svega za Svetsko prvenstvo gde će se deliti prve kvote za Olimpijske igre, što mi je iz tog razloga glavni cilj ove godine. Za sve te poduhvate neophodna mi je podrška porodice, kluba i Grada Pančeva, na čemu sam im beskrajno zahvalan. Uspehe ne bih mogao da postignem sam.

Dodao je da je ovo bilo drugo njegovo seniorsko prvenstvo, te da se i prošle godine vratio s medaljom – prvom seniorskom.

– Osvojili smo, u miks disciplini, srebrnu medalju Aleksandra Havran iz Novog Sada i ja. Ta godina je bila i moja završna juniorska, tako da mogu da kažem da sam imao odličan prelazak iz juniorske u seniorsku konkurenciju. Juniorsku kategoriju sam završio sa titulom evropskog šampiona, a te lepe stvari sada se i nastavljaju. Videćemo – skroman je na kraju bio Aleksa.

Stojadinov je rekao da će Aleksa, članovi tim i on posle zvaničnog dela, naravno, ostati da razgovaraju o daljim planovima i o Aleksinim potrebama i pre svega potrebama kluba za neki budući period, s akcentom na predolimpijski ciklus.

(Pančevac / S. Trajković)

