Đurđević Stamenkovski: Do juna nacrt zakona o roditelju-negovatelju

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da se završetak izrade nacrta zakona o roditelju-negovatelju očekuje do juna meseca.

„Predlogom sa kojim ćemo sada izaći imaćemo uplatu poreza i doprinosa za svaki mesec. Njima će biti uračunata svaka godina staža, a ne da oni moraju 15 godina da neguju dete da bi se tih 15 godina prepoznalo kao uslov za ostvarivanje prava na penziju“, rekla je Đurđević Stamenkovski za RTS.

Dodala je da će država davati mesečno na roditelja-negovatelja iznos veći od 100.000 dinara.

Govoreći o prethodnoj verziji zakona koja nije bila usvojena u Narodnoj skupštini, ministarka je objasnila da ta verzija nije predviđala uplatu poreza i doprinosa, što znači da roditelji-negovatelji ne bi ostvarili pravo na penziono osiguranje.

„Naša logika je bila da mi već u našem postojećem Zakonu o socijalnoj zaštiti imamo odredbu koja predviđa da ukoliko roditelj u trajanju od 15 godina neguje dete, dakle nije radno angažovan, koje je korisnik uvećane tuđe nege i pomoći, on kada ispuni starosne uslove može ostvariti pravo na minimalnu penziju“, rekla je Đurđević Stamenkovski.

