Savremeno LED scensko osvetljenje u Kulturnom centru Pančevo

Grad Pančevo i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama su zajednički finansirali opremanje Kulturnog centra „Pančevo“ savremenim LED scenskim osvetljenjem.

U okviru projekta koji je odobren po Konkursu za finansiranje-sufinansiranje projekata unapređenja kulturne infrastrukture i opremanje objekata kulture u javnoj svojini, Pokrajinski sekretarijat finansirao je projekat sa 5.000.000 dinara, odnosno 50 odsto vrednosti projekta.

Za potrebe modernizacije rada Kulturnog centra „Pančevo“ pribavljena su 34 savremena scenska reflektora koji će unaprediti buduću realizaciju svih scenskih programa u ovoj ustanovi kulture. Novi reflektori su višestruko energetski efikansiji, bezbedniji i omogućavaju efektniju i bogatiju realizaciju scenskih sadržaja.

(Pančevac)