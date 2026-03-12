Goriva će biti dovoljno, držaćemo cene pod kontrolom i smanjiti akcize

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o cenama goriva.

“Sutra se određuju cene goriva, mi još ne znamo sa čim ćemo da izađemo, noćas nas to čeka”, započeo je Vučić o energetici gostujući na RTS-u.

“Večeras je oko 99 dolara cena nafte po barelu. Sutra bi bila 246 cena dizela, da idemo po tome. Mi to ne možemo da dopustimo, jer bi podstakli inflaciju, ja hoću da brinem o građanima. Hoću da naši penzioneri i mladi ljudi vide da u ovako teškim okolnostima možemo da se izborimo. Mi akcizu možemo da spustimo samo 20 posto, to je nepunih 15 dinara, to je 231 dinar. Da bi naftaši imali računicu, sutra bi cena trebalo da bude 231, odnosno 226 dinara. Mi to ne možemo da dopustimo, sutra može da skoči 4-5 dinara, ne sme više. A šta ćemo da radimo kad skoči nafta na 150 dolara?” rekao je Vučić o ceni goriva.

“Moramo brzo da izađemo sa rezervama, pravili smo ih da ih imamo u teškom trenutku. Evo vam rezerve po nižoj ceni. Ljudi da ne brinu, neće biti nestašica. Imamo nafte za još 93 dana i to bez da proizvodimo bilo šta, a proizvodimo a još nismo otkočili rezerve. Spuštamo akcizu 20 odsto da bismo zaštitili građane. Ne sme dizel da nam pređe 210 dinara. Onda gledamo dalje da to spuštamo. Usred svega imamo problem hoće li OFAK da odobri licencu. Nećemo dozvoliti ludačke cene, štitićemo naše građane, naš je posao da ne spavamo i da brinemo”.

O privatizaciji kompanija

“Taksi ne mora da bude javan, već je svugde u privatnim rukama, da li će da ga drže delimično Rusi, delimično Srbi, može da drži i neko treći. Nemam nikakav problem sa tim. To su strateške stvari. Nisu vlasnici Francuzi, već koncesionari. To je bio najbolji ugovor, uspostavili smo ga tri dana pre korone.

“Voda, struja, nafta, telekomunikacije. Biće dejta centri mnogo više od svega ovoga. Veštačka inteligencija, to je novo vreme, novo doba. U isto vreme gradimo vojsku, snažniju i nastavićemo to da radimo. Potvrđujemo svoj nacionalni ponos, čuvamo se za Srbiju i štitimo Srbiju. Ne mi, nego neki drugi, a to retko govorite, su prodali sve od Merkatora, Dijamanta, strancima. Dijamant se vratio u srpske ruke ali vratiće se i mnogi drugi u srpske ruke. Ali ja ne mislim da mi treba da teramo nekoga, nemojte da nas vraćate u socijalističko verovanje”.

Vučić: Svuda nas poštuju u svetu, suviše sam odgovoran da bi vojska bila loša