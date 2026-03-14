KUĆNI RED: U Pančevu se i dalje spava do 6 sati

„Vreme odmora” u prevodu je ono što smo uvek zvali jednostavno „kućni red”. Nekada su deca ispred zgrada baš u tom delu dana izluđivala matorce u popodnevnoj dremci, dok su večernji sati bili rezervisani za praštanje rokenrola iz soba tinejdžera. A pošto tada nije bilo komunalaca, nakon prijave nekog „nadrndanog starkelje” na vratima bi zazvonili milicajci sa šapkama. U međuvremenu uvedena je komunalna milicija u čiji resor spada i kontrola kućnog reda po gradu, a pošto više nema ni fuce na poljani a ni rokenrola, a i radno vreme se uveliko pomerilo, pa lokalne samouprave sve više menjau doba dana kada se ne sme praviti galama po zgradama.

Beograd je zato nedavno kraj noćnog odmora pomerio sa 6 na 7 sati, dok u Pančevu nema ništa novo još od 2021. godine. Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Pančevo stanarima nalaže da budu mirni radnim danima tokom zime od 22 do 6 sati, a leti, pošto se valjda manje spava, od 23 do 6 časova narednog dana. Subotom se buka ne sme praviti do 8, a nedeljom i praznikom i do 10 sati.

Što se tiče popodnevnog odmora, u Pančevu gradski kućni red propisuje da on traje od 16 do 18 časova, a vikendom četiri sata –od 14 do 18 časova.

Jedini izuzetak je Nova godina, kada nam je dozvoljeno da se veselimo od 16.00 časova 31. decembra pa sve do 4 ujutru 1. januara. Ako biste pak da proslavite rođendan ili diplomu, možete da se čujete do 1 sat posle ponoći – uz uslov da komšije najkasnije dva dana ranije obavestite o tome postavljanjem ljubazne poruke u prizemlju, poput na primer ovakve: „Izvinjavam se drage komšije, u subotu mi dolazi društvo, pa se nadam da vam neću previše smetati jer valjda ste i vi nekad bili mladi”.

Šalu na stranu, stvarno sve zavisi od komšija – njihovih navika u spavanju, „uzrasta”, osetljivosti ušiju… Jer može se preterivati i u jednom i u drugom smislu. Svima će sigurno smetati ako im se komšije stalno deru, svađaju, neprestano skaču, puštaju muziku do daske, posebno ako se to stalno ponavlja, makar bilo doba dana kada nije „vreme odmora”. Zato će možda preosetljivi i nervozni praviti pobunu i kada hodate noću po svom stanu, dozvoljavajući vam verovatno da vam samo frižider radi u vreme noćnog odmora. A ako osetljivi prevladaju, kućni red u zgradi može biti i pooštren, to jest produžen.

Kazna za glasnog komšiju, po prijavi i utvrđivanju situacije, kako kaže pančevačka Odluka o kućnom redu, je 10.000 dinara.

Da li se red i mir mogu izmeriti? Pošto lokalne samouprave samostalno određuje kućni red na svojoj teritoriji, u njihovoj vlasti je i kako će definisati pravljenje nereda i narušavanje mira po stambenim zgradama na svojoj teritoriji. Ali retko u kojem kućnom redu po Srbiji je precizirana tačna mera. Zaječar je jedan od retkih koji je to učinio, pa je u svom kućnom redu propisao da „dozvoljeni nivo buke u zatvorenim prostorijama zgrade” ne sme da pređe 30 decibela, a da noću mora da vlada „potpuni mir i tišina”. I iako piše i da u slučaju da neko „trajnije” narušava mir u zgradi nivo buke može da izmeri „Odeljenje Gradske uprave grada Zaječara”, teško da se to događa u praksi. Kako bi se ipak bar dao neki okvir pristojnoj ponašanja većina lokalnih samouprava je odredila da je u stambenim zgradama zabranjeno „vikom, bukom, nepristojnim ponašanjem, skakanjem, trčanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima narušavati red i mir”. Normalnom dovoljno. A relativna je, po svemu sudeći, i odredba po kojoj je korišćenje kućnih aparata i televizora u vreme odmora dozvoljeno samo do „sobne jačine zvuka“. Neki poput beogradskog kućnog reda dodaju da je u vreme odmora, na primer, zabranjeno i košenje trave. A u pančevačkoj Odluci o kućnom redu piše samo da se „stanari moraju ponašati na način koji obezbeđuje mir i tišinu u zgradi (vreme odmora)”. Pa ko kako shvati, normalnom dovoljno.

(Pančevac / N. S.)

