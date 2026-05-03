Dobrovoljačka: 34 godine od zločina bez kazne nad vojnicima JNA



Navršava se 34 godine od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada su 2. i 3. maja 1992. godine, ubijena 42 vojnika, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno i mučeno u logorima. Posle više od tri decenije, podignuta je optužnica protiv deset lica za ove zločine.

Početkom maja 1992. godine, zločin nad nedužnim vojnicima, oficirima i civilima na službi u Jugoslovenskoj narodnoj aemiji, tokom dogovorenog mirnog povlačenja iz Sarajeva, počinili su pripadnici tzv. Armije BiH, Teritorijalne odbrane BiH i paravojnih muslimanskih formacija kojima su komandovali predratni kriminalci.

„Zelene beretke“ su 2. maja napale Dom JNA u Sarajevu i nekoliko drugih vojnih punktova u gradu i ubili 14 pripadnika JNA.

Linta: Napad Dobrovoljačkoj kukavički i podmukao zločin

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da je kukavički i podmukao zločin nad najmanje 28 vojnika i civila u službi bivše JNA 2. i 3. maja 1992. godine u Sarajevu jedna od mnogih potvrda da muslimansko rukovodstvo nije želelo mir putem političkog dogovora i sporazuma sa Srbima.

Kako je istakao, strateški cilj Alije Izetbegovića i njegovih saradnika je bio realizacija „Islamske deklaracije“ i stvaranje unitarne i muslimanske BiH, saopštio je Savez Srba iz regiona.

„Za pomenute zločine niko nije odgovarao. Ejup Ganić i još devet osoba obuhvaćeno je optužnicom u predmetu ‘Dobrovoljačka’, ali isključivo za dešavanja 3. maja 1992. godine, ne i dan pre. Nije realno očekivati da Sud BiH donese osuđujuđu presudu uzimajući u obzir prethodni period“, istakao je Linta.

Kao odgovor na te napade, pripadnici JNA su, istog dana, na sarajevskom aerodromu zadržali muslimanskog vođu i Aliju Izetbegovića, koji se u pratnji potpredsednika vlade Zlatka Lagumdžije i ćerke Sabine vraćao sa mirovnih pregovora u Lisabonu.

Izetbegović je odveden u kasarnu JNA u Lukavici, nadomak Sarajeva, radi pregovora o bezbednoj evakuaciji vojnika, oficira i civila na službi u JNA iz komande Druge vojne oblasti, kao i drugih kasarni koje su bile pod opsadom muslimanskih snaga u Sarajevu.

U pregovorima su učestvovali tadašnji komandant Druge vojne oblasti JNA, general Milutin Kukanjac, komandant mirovnih snaga UN kanadski general Luis Mekenzi, član Predsedništva BiH Ejup Ganić, a bezbednu evakuaciju garantovao je sam Izetbegović.

Mekenzi: Najgori dan u mom životu

Pošto je sporazum postignut, kolona sa vozilima JNA krenula je narednog dana iz komande u naselju Bistrik, a na njenom čelu nalazio se transporter u kojem su, kao zaštitnici, bili Izetbegović, generali Luis Mekenzi i Kukanjac.

Samo kilometar dalje, kada je transporter na čelu konvoja izbio iz Dobrovoljačke ulice na Skenderiju, oko 20 teritorijalaca preprečilo je vozilo, odsekavši ostatak kolone, a iz okolnih kuća, sa samo pedesetak metara, muslimanske snage otvorile su vatru.

Pripadnici JNA, uglavnom mladi vojnici, bespomoćno su sedeli u vozilima i na kamionima, a, prema svedočenjima preživelih, likvidacije su bile brutalne – napadači su izvlačili nenaoružane vojnike, oficire i civilna lica koja su uz ponižavanje, ranjavali i ubijali na ulici.

Načelnik „plavih šlemova“ general Luis Mekenzi zapisao je tada „Bio je to definitivno najgori dan u mom životu“.

„Mogao sam da vidim kako vojnici teritorijalne odbrane proturaju cevi kroz prozore civilnih automobila, koji su bili deo konvoja, i pucaju. Video sam kako se krv sliva niz vetrobrane kola“, napisao je u svojoj knjizi, „Čuvar mira – put u Srajevo“, general Mekenzi.

Za zločine niko nije odgovarao

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2. i 3. maja u Sarajevu je poginulo najmanje 28 pripadnika JNA.

Centar javne bezbednosti Istočno Sarajevo podneo je 2005. godine krivičnu prijavu protiv 15 osoba osumnjičenih za ovaj zločin, ali je Tužilaštvo BiH istragu pokrenulo tek u novembru 2007. godine. Međunarodni tužilac u BiH, Džud Romano, doneo je u januaru 2012. godine odluku o obustavljanju istrage.

Tužilaštvo BiH je 20. novembra 2018. godine donelo naredbu o ponovnom pokretanju istrage u predmetu „Dobrovoljačka“, a Sud BiH je u maju 2022. godine potvrdio optužnicu protiv deset osoba koje se terete za ratni zločin.

Među optuženima su Ejup Ganić, kao član Predsedništva RBiH, Zaim Backović, kao član Operativnog štaba Teritorijalne odbrane RBiH, i Jusuf Pušina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik štaba MUP-a RBiH.

