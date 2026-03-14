Mali Pančevci u svetu heroja: Kako su vatrogasci ugostili učenike „Zmajeve“ škole

Na inicijativu roditelja Nikolaja Gaćeše, učenika 1-3 OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Pančevo, đaci ovog odeljenja sa učiteljicom Jelenom Vukadinović dobili su priliku da zahvale vatrogascima – spaciocima za angažovanje oko bezbednosti škole u periodu zime, snega i leda.

Družina je na času likovnog crtala zahvalnice za vatrogasce – spasioce, a mama Nataša i tata Bojan su odabrali najlepšu i stavili je u ram. Sve ostale spakovali su u riznicu. Zajedno sa tortom na kojoj je bila jestiva poster-zahvalnica, deca su im sve ovo uručila, za šta im je uzvraćeno gostoprimstvom.

Tata učenice Jelene Videnov se zajedno sa svojim kolegama potrudio da družini pokaže i objasni šta je sve deo njihovog posla. Vozili su ih na kamionu i na dizalici do bezbedne visine, uključivali su sirene, pokazivali kako radi vodeni top, demonstrirali skok sa krova zgrade i spuštanje niz šipku, baš kao u crtanom filmu. Deca su videla i kako funkcioniše centrala kada neko pozove. Na tako zanimljiv način, preko razglasa za uzbunu, domaćini su zahvalili družini 1-3 na gostovanju.

Utisak gostiju – ovaj dan je bio bolji od provoda u igraonici ili na rođendanu!

(Pančevac/S.L)