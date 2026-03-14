Besplatno na istočnu tribinu za meč Železničar – Mladost

Fudbaleri Železničara u nedelju od 16 sati dočekuju lučansku Mladost u 27. kolu Superlige Srbije, a klub je za taj meč ponovo obezbedio besplatan ulaz na istočnu tribinu.

Ono što je bio slučaj i u proteklim utakmicama na stadionu SRC Mladost u Pančevu, nastavlja se i sada.

Svi ljubitelji fudbala, Pančevci i navijači Železničara moći će besplatno da prate meč sa istočne tribine i pruže podršku ekipi Radomira Kokovića u pohodu na još jednu pobedu.

Kada je reč o ulaznicama za zapadnu tribinu, cena je 500 dinara i one će biti u prodaji u nedelju, 15. marta, na biletarnici stadiona od 14 časova.

U međuvremenu, mogu se kupiti i online putem sajta ticketline.rs od četvrtka, 13. marta, u 12 časova.

Jedno lice može kupiti maksimalno 4 ulaznice. Za ovaj meč važe sezonske ulaznice za sezonu 2025/2026. Deca do 12 godina starosti ne plaćaju ulaz.

(Pančevac)

Želja juri istorijsku pobedu: Koković otkrio recept za najiskusniji tim lige