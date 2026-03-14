Srebro za Pančevo u Nišu: Hristina Dimitrijevski vicešampionka u kategoriji do 40kg

Na 25.međunarodnom džudo turniru Nenad Cvetković – Cvele 2026, koji se održao danas u organizaciji džudo kluba Niš, učestvovalo je 387 takmičara iz 39 klubova iz 5 zemalja. Džudo klub Dinamo iz Pančeva je nastupio sa 2 takmičara i osvojena je jedna srebrna medalja..

Hristina Dimitrijevski je osvojila srebrnu medalju u kategoriji starije devojčice do 40kg.