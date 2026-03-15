Počeli Mikini dani u OŠ „Miroslav Mika Antić“

Osnovna škola „Miroslav Mika Antić” iz Pančeva svake godine priprema višednevni i bogat program povodom 14. marta — Dana škole. U okviru „Mikinih dana” održane su predstave za najmlađe i šahovski turniri, a đake očekuju sportske aktivnosti, literarni konkurs i velika priredba 20. marta, prenosi RTV Pančevo.

Pančevačka osnovna škola „Miroslav Mika Antić” od 1991. godine nosi ime ovog velikog pesnika. Zato je 14. mart, datum Mikinog rođenja, izabran za Dan škole, a svakog marta učenici i zaposleni pripremaju raznovrstan i zanimljiv višednevni program u njegovu čast.

Takođe, povodom Dana škole školska biblioteka raspisala je nagradni konkurs „Daj mi krila jedan krug“. Učenici osnovnih škola mogu slati literarne radove inspirisane Antićevim stvaralaštvom do 30. marta.

Veliko finale Mikinih dana biće tradicionalna priredba, zakazana za 20. mart u prostorijama škole. Kao i do sada, glavna tema programa biće opus Mike Antića.

Obeležavanje Dana škole biće upotpunjeno i drugim aktivnostima — biće organizovan sportski dan za nastavnike I učenike, dok će novinarska sekcija nižih razreda pripremiti kratki film posvećen školi, učenicima i zaposlenima.